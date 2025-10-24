阿Sa祝福舊愛陳偉霆做老竇 容祖兒疑被成龍掃背：完全冇感覺

楊受成與陸小曼舉行結婚40周年紅寶石婚晚宴，在灣仔St.Regis酒店舉延開21席，邀請百位賓客，大批城中名人均有出席，霍汶希（Mani）亦帶領旗下紅星慶祝老闆的大日子，當中謝霆鋒、容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣桐（阿嬌）、關智斌（Kenny）、李幸倪（Gin Lee）、陳家樂、衛詩雅、周家怡、洪卓立、黃明德（Dark）、黎展峯、洪助昇、曾傲棐、湯怡、鄧小巧、陳國邦、劉雅瑟、VIVA、溫碧霞、歐陽震華、沈震軒等英皇藝人均有出席，場面星光熠熠。

容祖兒與阿Sa抵達現場受接受訪問，阿Sa自言準備了香薰送給楊生和楊太，並表示：「我買咗兩支好大支嗰嘅香薰，希望佢哋生活，每一日都可以聞着啲好甜蜜、好溫馨嘅空氣。」至於祖兒則表示問過楊太需要，為她安排了化妝，今晚亦會在晚宴上表演，獻唱楊生最愛的《爭氣》。

阿Sa大讚楊生與楊太經常都好sweet，指女楊生好有風度，祖兒更賣口乖指楊生夫婦是全宇宙最幸福的兩個人，因為彼此擁有對方。今晚盛會，祖兒、阿Sa、阿嬌、關智斌再以「龍虎豹龜」組合聚頭，被問會否表演助興？阿Sa笑言到時再算。阿Sa舊愛陳偉霆最近剛成榮升人父，對方以開工理由無法出席，阿Sa表示亦會祝福對方。

至於容祖兒早前在澳門出席活動時疑被成龍輕掃背脊，祖兒被提起此事時即反問記者「你想我解釋呀？」旁邊阿Sa即幫口說：「捕風捉影」，對於惹來網民熱議，祖兒直指當時完全冇感覺。