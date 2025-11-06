阿Sa蔡卓妍感情有着落 撻着健身教練Elvis借貓貓公開姐弟戀

蔡卓妍（阿Sa）感情生活一直受到關注，與富三代石恆聰分手後，今年「七夕」被《am730》拍得孖健身教練Elvis（林俊賢）現身紅館欣賞林家謙演唱會，據知兩人數月來發展穩定，阿Sa亦已向身邊好友認定了Elvis的男友身份。翻查兩人的IG，阿Sa透露今年屋企多了兩個新成員，分別是芝麻妹妹和阿Boo妹妹，而Elvis亦在IG限時動態公開抱起阿Boo的合照，並寫：「I got a cat. Her name is Boo.」共同養貓貓進一步鞏固雙方感情。

甜蜜過聖誕 昨日阿Sa風騷現身金鐘太古廣場舉行的品牌開幕活動，她透露今年會與同日生日的C君@農夫一齊慶祝，問到生日飯局會否帶另一半到場，阿Sa即答：「呢個係一個秘密！」當談到聖誕將至，會否為心愛的對象物色聖誕禮物？阿Sa就話：「呢個問題遲啲答你，因為我想保留一啲秘密。」直認與33歲的Elvis感情發展順利，並表示將會搵日向外公開拍拖消息。