2025-11-06 16:40:27

阿Sa蔡卓妍感情有着落 撻着健身教練Elvis借貓貓公開姐弟戀

蔡卓妍與相差10年的健身教練Elvis感情穩定，兩人更共同養貓鞏固感情。

蔡卓妍（阿Sa）感情生活一直受到關注，與富三代石恆聰分手後，今年「七夕」被《am730》拍得孖健身教練Elvis（林俊賢現身紅館欣賞林家謙演唱會，據知兩人數月來發展穩定，Sa亦已向身邊好友認定了Elvis的男友身份。翻查兩人的IG，阿Sa透露今年屋企多了兩個新成，分別是芝麻妹妹和阿Boo妹妹，而Elvis亦在IG限時動態公開抱起阿Boo的合照，並寫：「I got a cat. Her name is Boo.」共同養貓貓進一步鞏固雙方感情。

阿Sa今年「七夕」被《am730》拍得約健身教練Elvis欣賞林家謙演唱會。 (娛樂組攝) 阿Sa昨日風騷現身，預告將會公開戀情。 (娛樂組攝) 阿Sa撻着健身教練Elvis，發展相差10年的姐弟戀。

甜蜜過聖誕

昨日Sa風騷現身金鐘太古廣場舉行的品牌開幕活動，她透露今年會與同日生日的C@一齊慶祝，問到生日飯局會否帶另一半到場，阿Sa即答：「呢個係一個秘密！」當談到聖誕將至，會否為心愛的對象物色聖誕禮物？阿Sa就話：「呢個問題遲啲答你，因為我想保留一啲秘密。」直認與33歲的Elvis感情發展順利，並表示將會搵日向外公開拍拖消息。

本月22日將滿43歲的阿Sa，於2017年撻着「百億麻雀館太子爺」石恆聰，及至20238月傳出與石恆聰因第三者介入而分手，其後阿Sa承認兩人分開已一段時間，但與第三者無關。今年初，一度傳出阿Sa與石恆聰復合，不過阿Sa卻公開否認。阿Sa入行至今情路不及事業順利，她與鄭中基曾在2006131日到美國洛杉磯註冊結婚，二人在20103月開記者會表示辦妥離婚手續，已結束夫妻名份。之後，阿Sa與陳偉霆因合作電影《美麗密令》在201010月公開拍拖，遂於20159月透過微博發聲明宣布分手。

33歲的Elvis林俊賢是星級健身教練。 33歲的Elvis林俊賢是星級健身教練。 Elvis是阿Sa及關智斌的私人健身教練。 阿Sa已向身邊好友認定了Elvis的男友身份。 阿Sa透露今年屋企多了兩個新成員，分別是芝麻妹妹和阿Boo妹妹。 Elvis亦攬住與女友阿Sa一齊養的貓貓阿Boo合照。