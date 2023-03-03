阿SA蔡卓妍牛仔造型現身巴黎時裝周 預覽Chloé秋冬大手袋系列

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

來到巴黎時裝周，各大名牌繼續發布本年度秋冬系列，這次來看Chloé AW23系列，一貫創意總監Gabriella Hearst風格，在巴黎展現知性仙氣服裝系列。除了一系列仙女服裝外，手袋也是各位手袋迷關注的部分，為各位整理Chloé AW23焦點！

Chloé AW23秋冬系列焦點1｜阿SA牛仔Tone on tone現身巴黎時裝周

今次Chloé時裝騷邀來的Front Row明星都很有份量，香港的代表有我們的阿SA蔡卓妍，以一身牛仔tone on tone示人，背心更有小心思，腰間剪裁小小性感，襯直身褲與牛仔大衣造型又有型。同場亦有美國演員Emma Roberts以鮮黃小洋裝出現，少女感滿滿；其次有日本藝人佐藤晴美、內地演員劉濤等，大家同樣穿起Chloé卻演繹著不同風格，服裝風格的可塑性相當高。