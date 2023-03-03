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娛樂
2023-03-03 18:00:29

阿SA蔡卓妍牛仔造型現身巴黎時裝周 預覽Chloé秋冬大手袋系列

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阿Sa

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Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

來到巴黎時裝周，各大名牌繼續發布本年度秋冬系列，這次來看Chloé AW23系列，一貫創意總監Gabriella Hearst風格，在巴黎展現知性仙氣服裝系列。除了一系列仙女服裝外，手袋也是各位手袋迷關注的部分，為各位整理Chloé AW23焦點！

Chloé AW23秋冬系列焦點1｜阿SA牛仔Tone on tone現身巴黎時裝周

今次Chloé時裝騷邀來的Front Row明星都很有份量，香港的代表有我們的阿SA蔡卓妍，以一身牛仔tone on tone示人，背心更有小心思，腰間剪裁小小性感，襯直身褲與牛仔大衣造型又有型。同場亦有美國演員Emma Roberts以鮮黃小洋裝出現，少女感滿滿；其次有日本藝人佐藤晴美、內地演員劉濤等，大家同樣穿起Chloé卻演繹著不同風格，服裝風格的可塑性相當高。

 

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛X大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛X大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

Chloé AW23秋冬系列焦點2｜仙氣手袋直擊氣質女生心臟

Chloé由Gabriella Hearst接手後，IT BAG一個接一個推出，大家在留意Woody Tote的變奏，同時品牌都在將標誌性的手袋元素重新演繹，如金色大環手把位，今次就應用在一款雙層式設計的小手袋之上，加上長流蘇的標誌設計，辨識度相當高。

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛X大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

另外，大手袋無疑地是本年度的大勢手袋款，Chloé也擁出不少民族仙氣風格的大手袋，很適合用來做返工袋，大容量又實用而且顏值高，相信吸引不少知性氣質女生放入心儀手袋名單。

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛X大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛X大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛X大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛X大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

Chloé AW23秋冬系列焦點3｜黑金鞋款配亮眼金扣子

鞋子方面，有Gabriella Hearst標誌性的民族風長靴之外，黑色厚底Boots、黑金高跟涼鞋也很亮眼，高雅而有氣質，款式亦很耐看。

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

Chloé AW23秋冬系列焦點4｜仙氣滿溢長身服飾

Gabriella Hearst標誌性的長身服裝，在這次系列完美展現，在黑、白、啡主色調的組合下，再加入蕾絲、輕紗、軟皮等物料元素，再配合長版飄逸的設計，穿起來就是仙氣十足。

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

（Getty Images）

Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

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Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

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Chloé秋冬仙氣亮相！預覽氣質女生必愛大手袋系列、同場阿SA蔡卓妍Tone on Tone牛仔造型現身

原文刊登於 Yahoo Style HK

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