阿Sa蔡卓妍獲Mario預祝生日 被問阿嬌同志情搵何伯做擋箭牌

著名意大利時裝品牌今日假金鐘太古廣場舉行期間限定店開幕活動，邀請泰國紅星Mario Maurer、香港藝人蔡卓妍（阿Sa）、蔡思韵及倪晨曦出席，Mario昨日抵港即約舊拍檔阿Sa敍舊，獲品牌安排跟蔡思韵、魏浚笙（Jeffrey）等一齊打邊爐。

Mario曾夥阿Sa合演港產片《感動她77次》，今次再次見面，他主動提出打邊爐為阿Sa預早慶祝生日，嗜辣的Mario大讚麻辣火鍋出色，此行他留港三日兩夜，對於幾年前在港拍戲未有太多時間到處觀光，Mario表示最愛到銅鑼灣、旺角，他自言鍾意行街、Shopping，此行有買了盲盒玩具，更擁有自己的Labubu。最近，Mario剛拍罷新片《4 Tiger》，今次由頭打到尾，又要有騎馬場面，並預告12月再來香港，以私人性質與家人來港過聖誕。