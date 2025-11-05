阿Sa蔡卓妍獲Mario預祝生日 被問阿嬌同志情搵何伯做擋箭牌

著名意大利時裝品牌今日假金鐘太古廣場舉行期間限定店開幕活動，邀請泰國紅星Mario Maurer、香港藝人蔡卓妍（阿Sa）、蔡思韵及倪晨曦出席，Mario昨日抵港即約舊拍檔阿Sa敍舊，獲品牌安排跟蔡思韵、魏浚笙（Jeffrey）等一齊打邊爐。
Mario曾夥阿Sa合演港產片《感動她77次》，今次再次見面，他主動提出打邊爐為阿Sa預早慶祝生日，嗜辣的Mario大讚麻辣火鍋出色，此行他留港三日兩夜，對於幾年前在港拍戲未有太多時間到處觀光，Mario表示最愛到銅鑼灣、旺角，他自言鍾意行街、Shopping，此行有買了盲盒玩具，更擁有自己的Labubu。最近，Mario剛拍罷新片《4 Tiger》，今次由頭打到尾，又要有騎馬場面，並預告12月再來香港，以私人性質與家人來港過聖誕。
至於阿Sa談到許紹雄（Benz雄）病逝噩耗，兩人曾合演父女，對於當日得悉對方死訊十分震驚。談到自己將迎來生日，她指鍾欣潼（阿嬌）目前不在香港，當有記者問到阿嬌與同性好友皇甫聖華戀情再度浮面，更被拍得拖手行街，阿Sa聲稱不知情，表示：「我冇跟開呢條line。」笑言跟開何伯，當被問對何伯事件有何看法，阿Sa卻答：「冇咩睇法，咁咪好囉。哈哈！」成功避談阿嬌戀情。