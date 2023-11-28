阿Sa蔡卓妍與舊愛石恆聰仍有聯絡 Twins演唱會有望再加場

蔡卓妍(阿Sa)、林愷鈴、朱鑑然和胡卓希今日(28日)到上環出席品牌活動。阿Sa上周三(22日)生日，她表示因為太忙，原本不打算慶祝，但身邊朋友仍為她舉行生日派對，她笑謂因為要減肥，所以並非所有朋友的邀請都答應出席。問到她的生日願望，她希望可以有多些休息時間，「希望有日喺屋企乜都唔做，之後夜晚電話個步數話我知，只係行咗50步就開心喇！」

提到Twins演唱會於明年一月舉行，她表示已有初步流程，並表明不會邀請嘉賓。問到可會加場，她估計有機會，並笑稱自己都不夠門票，「助手話我知可以用里數兌換，已經立即換咗4張俾親友。」問到今次演唱會的服飾，阿Sa笑言希望觀眾會以Twins過去的經典造型到場，「咩都得，唱片造型、MV、廣告都可以，我覺得好好玩，可以抽離去另一個時空，放低平時好煩惱嘅生活，我哋喺台上代表著現在同未來，迎接未來，望落台下就係回望過去嘅自己。」

整理歌單眼濕濕

阿Sa稱過去Twins的演唱會都要花很多體力，所以會努力健身、練體能及練氣，最近已開始排舞。她大讚阿嬌(鍾欣潼)最犀利，可以時肥時瘦，非常羨慕。她又稱跟阿嬌重拾昔日一起的感覺，「其實我哋經常一齊做嘢，但好耐未試過做咁大project，感覺又返嚟。」她又謂整理歌單時不禁眼濕濕，「廿年前唱同廿年後唱嘅感覺好唔同。」

否認DaDa係第三者

談及有傳阿Sa跟石恆聰分手，是因為DaDa陳靜介入，阿Sa說︰「哎呀！講咗好多次啦！分手嗰陣講過完全冇第三者介入，好慘，係咁被人誣衊，又冇一個平台可以澄清。」她再次強調沒有第三者介入，「完全冇呢件事，無中生有。」她稱跟石恆聰仍然是朋友，會一起吃飯，更自爆對方有找她訂票︰「佢搵我買飛，佢唔搵我可以搵邊個？」