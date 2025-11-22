阿Sa蔡卓妍賀43歲生日 C君出賣壽星女貼新歡Elvis合照

蔡卓妍（阿Sa）今日迎來43歲生日，蜜運的壽星女趁踏入11月22日即在IG發長文感觸良多，雖然生日發文未有談到新歡，暫時亦未有分享教練男友Elvis（林俊賢）的甜蜜合照，但同日生日的C君卻在自己的社交網代阿Sa洩密，貼出日前生日派對的大合照，Elvis終以阿Sa另一半的姿態現身。
創歷年體重高峰
阿Sa今年特別拍下一輯生日靚相，她在IG分享並寫上：「又到一年一度嘅生日啦！對於我呢個鍾意搞活動又有啲啲儀式感嘅人嚟講，每年生日要點樣過都係一個值得思考嘅題目，形式可以有好多種，但其實都不外乎同自己愛又愛自己嘅人一齊，食好多好多餐好味生日飯，吹好多蠟燭食好多個生日蛋糕，被滿滿嘅愛意包圍。今年嘅生日係我歷年體重最高峰，但係！又如何呢？每次別人談論年紀嘅時候，我都會唔小心講錯自己嘅年齡（唔係特登㗎），好似人到咗某一個階段開始，有一啲嘢會變得更加冇所謂，比如年齡，比如體重，你嘅內心會話俾自己聽，你想要乜嘢，乜嘢先至係人生裡面重要嘅組成部分。然後將佢哋重新排列組合，尤其係今年經歷咗一啲至親朋友嘅疾病或者告別，我變得更珍惜當下，珍惜身邊人，珍惜健康。可能有啲粉絲朋友會覺得我今年冇以往咁『努力』，但其實我只係將一部分努力放咗喺其他部分，或許人喺唔同階段，需要努力嘅部分真係唔一樣，今次係我主動提出想要影一組生日相，因為我想記錄吓今年嘅我係點樣，或許下年我會再多一條皺紋，又或許我下年嘅體重會再創高峰，但係都唔重要lu，我知道我走嘅每一步都係我努力經營同選擇嘅，知道我係開心嘅，我知道我身邊一直有愛我嘅人，而我愛嘅人亦都從未離開，生日快樂唔止今日，希望你哋都係。」此po公開未夠兩小時，已有過萬網民讚好。
七夕戀情浮面
《am730》率先爆阿Sa與其私人健身教練Elvis發展相距10年的姐弟戀，並拍得兩人今年七夕拍拖睇林家謙演唱會，阿Sa早前現身公開活動時，已透露今年會與農夫的C君一齊慶祝，問到生日飯局會否帶另一半到場，阿Sa就答：「呢個係一個秘密！」然而她卻未有公開承認Elvis的男朋友身份，但C君剛上載的大合照，Elvis貼實阿Sa站在壽星女旁邊，十足半個主人家一樣，親密關係盡在不言中。事實上，33歲Elvis與阿Sa數月來發展穩定，並一同飼養貓貓阿Boo妹妹，兩人更各自貼出與阿Boo的合照，靠養貓來進一步鞏固雙方感情。