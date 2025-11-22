阿Sa蔡卓妍賀43歲生日 C君出賣壽星女貼新歡Elvis合照

創歷年體重高峰

阿Sa今年特別拍下一輯生日靚相，她在IG分享並寫上：「又到一年一度嘅生日啦！對於我呢個鍾意搞活動又有啲啲儀式感嘅人嚟講，每年生日要點樣過都係一個值得思考嘅題目，形式可以有好多種，但其實都不外乎同自己愛又愛自己嘅人一齊，食好多好多餐好味生日飯，吹好多蠟燭食好多個生日蛋糕，被滿滿嘅愛意包圍。今年嘅生日係我歷年體重最高峰，但係！又如何呢？每次別人談論年紀嘅時候，我都會唔小心講錯自己嘅年齡（唔係特登㗎），好似人到咗某一個階段開始，有一啲嘢會變得更加冇所謂，比如年齡，比如體重，你嘅內心會話俾自己聽，你想要乜嘢，乜嘢先至係人生裡面重要嘅組成部分。然後將佢哋重新排列組合，尤其係今年經歷咗一啲至親朋友嘅疾病或者告別，我變得更珍惜當下，珍惜身邊人，珍惜健康。可能有啲粉絲朋友會覺得我今年冇以往咁『努力』，但其實我只係將一部分努力放咗喺其他部分，或許人喺唔同階段，需要努力嘅部分真係唔一樣，今次係我主動提出想要影一組生日相，因為我想記錄吓今年嘅我係點樣，或許下年我會再多一條皺紋，又或許我下年嘅體重會再創高峰，但係都唔重要lu，我知道我走嘅每一步都係我努力經營同選擇嘅，知道我係開心嘅，我知道我身邊一直有愛我嘅人，而我愛嘅人亦都從未離開，生日快樂唔止今日，希望你哋都係。」此po公開未夠兩小時，已有過萬網民讚好。