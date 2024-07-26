陀槍師姐｜關詠荷「兒子」近照曝光　網民讚家樂仔依然靚仔

唔少電視劇集都會起用童星，現時唔少藝人都係由童星出身，例如黃美棋、莊錠欣、林穎彤等等，但都有部分童星長大成才後淡出娛樂圈，回復平淡嘅日子。

包括《無頭東宮》等劇集

近日，有網民於小紅書以「TVB《陀槍師姐》裏的小家樂你還記得嗎」為題發帖文，並且分享多張「小家樂」過往嘅劇照以及近照。

《陀槍師姐》為TVB經典劇集之一，當年播出期間，飾演「娥姐」關詠荷兒子「小家樂」嘅小演員丁力受到關注。丁力於7歲開始拍劇，曾演出《真情》、《闔府統請》、《廉政行動組》、《陀槍師姐》、《無頭東宮》及《戇夫成龍》等劇集，並且於2008年曾經拍攝過八達通宣傳小單張。