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娛樂
2023-12-29 23:46:02

除夕倒數2024｜鄧紫棋林俊傑登陸澳門最大舞台演出跨年騷

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《更好2024江蘇衛視跨年演唱會》將於除夕晚7時半在澳門銀河綜藝館舉行。

《更好2024江蘇衛視跨年演唱會》將於除夕晚7時半在澳門銀河綜藝館舉行。

除夕將至，世界各地都舉行不同的倒數活動，澳門銀河綜藝館與江蘇衛視攜手打造開幕以來的首個跨年演唱會《更好2024江蘇衛視跨年演唱會》，表演嘉賓陣容強勁，雲集中港台巨星包括鄧紫棋(G.E.M)、林俊傑(JJ Lin)、陶喆、張靚穎和周華健等，全力為觀眾奉上一場精彩的跨年演出。今年晚會將繼續圍繞「用奮鬥點亮幸福」這一主題，以五大篇章、創新的節目編排配合眾多實力唱將的傾力演出，打造一場跨年盛會。

 

鄧紫棋擔任《更好2024江蘇衛視跨年演唱會》表演嘉賓。 林俊傑擔任《更好2024江蘇衛視跨年演唱會》表演嘉賓。 張靚穎擔任《更好2024江蘇衛視跨年演唱會》表演嘉賓。 銀河綜藝館特地為《更好 2024 江蘇衛視跨年演唱會》打造一個大灣區室內場館最大面積的舞台。

除了實力與人氣兼備的嘉賓陣容，《更好2024江蘇衛視跨年演唱會》於16000名觀眾的銀河綜藝館舉行，為打造全大灣區室內場館最大面積的舞台，特地搭建出長達40米 高超25米 寬超60米的巨大的「蟲洞」作為舞台的視覺重心， 並創新啟用雙舞臺的設計將面積擴展至超過2,000平方米，配合嶄新科技讓觀眾感受各類自「蟲洞」沖屏而出的視覺元素，享受沉浸式視覺體驗。

值得一提的是， 為了讓更多觀眾能夠參與其中感受辭舊迎新的歡樂氣氛， 澳門銀河™」綜合度假城將啟用場內特定8個大型LED螢幕對本次跨年演唱會進行現場直播，新浪微博、騰訊視頻、愛奇藝、優酷和抖音等多個新媒體平台也將全球直播活動盛況，預計可吸引數億海內外觀眾一。

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