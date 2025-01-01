除夕倒數2025｜姜濤Anson Lo祝願身心健康 李駿傑Edan感激粉絲撐足七年(有片)

MIRROR昨晚(31日)大除夕兵分三路分別在澳門、尖沙咀和沙田出席倒數活動，在澳門開show的「Strawberry小組」姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)及李駿傑(Jeremy)，在台上倒數前分享了他們的新年願望，其中首度推出唱作作品《純銀子彈》的Edan道：「希望做多啲唔同嘅Job，出多啲自己寫嘅歌。」Anson Lo則延續2024年的願望，同時亦透露新動向，說：「希望繼續可以做到work life balance，可以繼續放鬆心情之餘，亦都可以繼續不停努力去衝，去工作。籌備緊今年第一隻跳唱歌 ，希望做好呢個project佢。」姜濤則將願望送給在場所有觀眾，道：「希望在場每一位將所有今年唔開心嘅嘢留低喺呢度，將我哋新嘅一年，新嘅心情，新嘅精神狀態，身體、心理上都可以健健康康，希望新一年大家都可以平安快樂。」

約定下次再一齊倒數

至於Jeremy則感性表示：「2024年其實大家都挑戰咗好多嘢，做咗好多唔同嘅嘢，例如tour，返到香港各自又有唔同嘅project要做，今年我都好幸福地做咗好多唔同嘅show，累積咗好多唔同嘅經驗，希望2025年我可以有機會將呢啲經驗show俾大家睇，亦都希望下年做多啲好嘅歌送俾大家。好多謝大家一路支持我哋，無論MIRROR還是個人嚟講，我相信我哋全部人都會繼續努力去報答大家，因為大家都好叻，好多謝你哋！Thank you so much！」Edan也十分認同，感激台下fans道：「我哋今年步入第七年，過咗咁耐大家都咁支持我哋，就算到今時今日大家都特登過嚟支持我哋，好感動，同埋對我哋嚟講係好大力量，好衷心多謝大家。」Anson Lo也深表認同，更道：「每次見到你哋，都係好似第一次出event一樣，都係咁感激你哋。」Edan更約定大家明年再次一同倒數，而在倒數過後，四子更與台下觀眾拍下2025第一張大合照，場面窩心又溫馨。