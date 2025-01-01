除夕倒數2025｜雲浩影首出席倒數活動眼濕濕 遊富士山被男讚可愛：有點沾沾自喜

雲浩影(Cloud) 昨晚大除夕現身沙田出席倒數活動，與MIRROR成員楊樂文(Lokman)、江爆生AK 、王智德(Alton)，陳瑞輝(Frankie)和《造星5》的Snoopy詹仕偉齊齊迎接2025年。擔任暖場嘉賓的Snoopy跳舞和獻唱《三分甜》後，Cloud一口氣連唱《Dizzy》、《慢性分手》和《回憶的半分鐘》，首次參與倒數活動的她，多次被現場熱烈氣氛感動到眼濕濕，更encore送多首《自發性神經反應》。

Cloud於活動後受訪，自言過往都留在家裡倒數，今年首次出街倒數，除了在眾多觀眾前表演，更能與四大男神同場，超級開心又興奮。她在台上表演時有點眼濕濕，並直言首次感到全場觀眾都在聽自己唱歌，非常感動又幸福，她補充說，「全場充滿fans，雖然未必全是我的fans，但他們都充滿熱情，好開心能接受他們這份愛。」談到新年願望，她希望繼續唱好歌，自己和身邊人都開心健康，她直言想於今年開show，要給公司多點壓力，至於會否踏足新場地，她表示，「多了表演場地是好事，但始終中小型場地較少，競爭較激烈。」

未敢跟MIRROR四子學跳舞

她於台上表演時，透露會多嘗試跳唱作品，問到可會請教MIRROR四子，她笑言，「怎敢？他們太勁，驚學費好貴。」

早前有台灣網友遊日本富士山時捕獲Cloud，她直言：「都開心，證明不認識我的人都覺得我可愛，都有點沾沾自喜。希望可藉這位台灣男生將雲浩影發揚光大。」問到可有艷遇，她笑言就是這位台灣男生，並自爆也有偷偷看對方的IG，但沒有主動聯絡，至於擇偶條件，她表示接受異地戀，也沒有特定國籍限制。