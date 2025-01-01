除夕倒數2025｜MIRROR「夜粥組」首跳唱《FING!》自評不過不失 AK籲留言靜坐公開爭取(有片)

MIRROR成員楊樂文(Lokman)、江爆生AK 、王智德(Alton)，陳瑞輝(Frankie)、雲浩影(Cloud)和《造星5》的Snoopy詹仕偉於昨晚大除夕現身沙田表演，及倒數迎接2025年，fans早早迫爆商場，MIRROR四子各自演唱個人單曲《如果電話亭》、《信之卷》、《道路使用者的有型守則》和《皮思苦》，並走到台下與觀眾近距離接觸，又即興與fans互動對話，全場high爆，「夜粥小組」在倒數前首次跳唱《FING!》，將氣氛推至高點。

正能量帶來好運 四子各人大談新年願望，Lokman和Frankie都希望身體健康，能繼續做自己想做的事，順順利利開開心心；AK就希望全年好運，最理想是抽到心頭好的卡牌，若能《12怪盜》中Frankie的角色，被好運包圍，就事半功倍，他補充說：「多做善事，保持正能量，自然就好運，所以希望大家長期保持正能量。」；Alton去年嘗試了第一次演舞台劇、出solo歌，「祝大家2025年都有好多個第一次，第一次搵到鍾意嘅事，第一次搵到好多錢，第一次乜都好。」談到今年有甚麼想達成的第一次，他就認為抱從容態度，會更感驚喜地迎接第一次。

有進步空間才有下一次 AK在活動上自薦主持動物和烹飪綜藝節目，他笑言只是隨心想，十畫未有一撇；Frankie預告今年有兩部劇集，其中《麻甩媽咪》預計年初推出，並暗示會主唱劇集歌曲，Alton就表示年中有劇集推出，Lokman透露據聞《存酒人》將於年中推出，至於下一首solo則未有定案。「夜粥小隊」昨晚首次公開跳唱小組歌《FING！》，AK即表示：「可圈可點，so far so good，合格嘅。」Lokman笑言：「不過不失，當然第一次表演，都寄望有進步空間，如果第一次100分就唔得掂，根本冇可能，亦都希望今次未係好高分，希望會再有下一次表演俾大家睇。」