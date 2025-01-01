除夕倒數2025｜Stanley喜獲Crash Adams邀合作 Jer化老妝被嘲：個頭應該秃啲

MIRROR昨晚(31日)大除夕兵分三路分別在澳門、尖沙咀和沙田出席倒數活動，其中「第二小隊」陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)和邱傲然(Tiger) 聯同Marf@COLLAR及加拿大二人組合Crash Adams，齊齊於尖沙咀海旁演唱，一起，欣賞煙花兼開心倒數，Jer與Stanley更投入地扮指揮放煙花，童心未泯。Ian、Jer、Stanley及Tiger除了合唱充滿冬日氣氛的《12》，Ian及Jer亦分別演繹了個人作品《Thank You Postman》及《月居人》，之後他們又與Crash Adams合唱《Rumours》，將現場氣氛推至高峰。

分享新年願望 來到新一年，眾人都分享了他們的心情，其中Tiger說：「好喜慶，因為呢個新年可以同大家一齊度過係好開心同幸福，至於新年願望，係任何工作都冇任歡迎，好好裝備自己，希望迎接新挑戰。」Ian亦表示：「今次係難得嘅機會，一齊迎接2025年嘅來臨。希望自己都身體健康，另外希望巡唱順利。」Jer則透露自己病了，他道：「希望大家身體健康，因為我今日都感冒，希望大家飲多啲暖水，著多啲衫，同埋多啲工作，開多啲show，其實唱live好開心，因為可以同觀眾近距離接觸互動，希望嚟緊下（今）年會有Show。」至於Stanley因為被Jer介紹而獲得Crash Adams賞識，所以他的願望十分特別，他道：「Crash Adams好欣賞我嘅rap，仲誠意邀請我同佢crossover，到時Ian、Jer同Tiger可以扮路人，因為佢哋會影一啲人拒絕咗佢哋先嘅，佢哋就做嗰啲，咁跟住我OK，就我嚟Rap，所以我要先學咗個rap先，另外當然希望拍電影，有咩都拍！」