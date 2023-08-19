陰目偵信｜監製貼千字文為票房欠佳致歉︰有負了各位的期望

由ERROR成員何啟華（阿Dee）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）和吳保錡四子主演的電影《陰目偵信》於8月10日正式上映，雖然各演員四出落力謝票，但票房未如理想，電影上映至今剛好一星期，票房僅錄得有220多萬，又電影場次亦已大幅度刪減。《陰目偵信》監製戴栢豪在社交網發表千字文，除向支持者致歉，亦自覺要負上責任，並表示遭惡意攻擊。

戴栢豪坦言電影上映至今，成績與期望確實有落差，他表示：「這樣的結局算是最差的結果，身為本作品其中一位重要人物，我必須為此負上責任，有負了各位的期望，實在是萬分抱歉。」他又感激投資者、各位演員及台前幕後工作人員的付出，並坦言現在是他人生中最難過的時刻，「電影公映後，每一日對我來說都很漫長，看著電影院的售票狀況，對我來說比起看股市刺激得多，今次確實是一個不易過的難關。」並表示身己充滿著孤立無援的無力感。

《陰目偵信》上映以來，監製幾乎看過每一則留言和評語，他續指：「理性負評我更是感恩，好讓我知道不足，下次改善。然而除了這些有用的評價外，我看到最多的，卻是一大堆不友善的惡意攻擊，內容甚至與電影內容無關，而是對演員的人身攻擊、無理的批評。連電影都未入場觀看，又怎能單靠估算去論斷電影的好壞？」戴栢豪苦呻現在香港製作電影的預算，可以用茶餐廳的價錢作比喻，但為何卻要以高級酒店的標準去對待香港電影？最後他更借用ERROR歌曲《我們不碎》中的歌詞，鼓勵自己及團隊。而肥仔、保錡都有留言送上正能量。