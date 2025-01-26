陳俊安Otto返港提早拜年 憶40度高溫內地拍古裝劇中暑最難忘

Otto陳俊安（前名陳志健）趁內地劇集的拍攝工作剛完成，近日回港小休，適逢下星期便是農曆新年，為想表達對大家的祝福，不太懂寫毛筆字的Otto特意寫了多張揮春送給身邊好友，祝大家蛇年健健康康，出入平安。

Otto表示去年在內地參與了多部電視劇和電影的演出，電視劇包括《芻狗之血》、《一笑隨歌》、《錦月如歌》和《朝雪錄》，以及電影《破局者迷》，他覺得龍年是豐收的一年，拍攝過程中走遍了不同的地方或城市，希望觀眾們都快點看到其演出，他稱：「去年在拍攝一部古裝劇的過程中真的令我很難忘，這是我第一次在山頭拍攝武打戲份拍到中暑，當天温度可能是大約攝氏40度左右，在烈日當空下對打了七、八個鐘，又要騎馬，突然我感到頭暈想作嘔，接着我便真的嘔了出來，嘔了接近兩桶水，上吐下瀉，以往在拍古裝劇時，我不會把外面那件盔甲脫下來，但今次真的要破例了，脫了盔甲後坐在地上，休息了兩小時才能繼續拍攝。對我來說今次也可能是身體發出的警號，我們要多鍛鍊身體也需要多了解拍攝地點特性和天氣狀況，作以防萬一。之後在台山拍了另一部截然不同的劇集，那是一部時裝劇，當中最開心的便是可以和一些來自香港，但又很久沒合作的演員一起工作，不過在拍攝過程中我也撞傷了眼睛，所以除了以上所說鍛練身體外，在拍動作場面或做任何工作時必須要留意和集中。」