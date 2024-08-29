陳倩揚多倫多拍新戲 與譚耀文 蝦頭鬥戲

陳倩揚表示，「非常榮幸能夠被邀試鏡，一星期後得知獲得角色的一刻相當興奮，及更加要把握時間準備及投入角色。」她稱知道即將與資深演員演對手戲，事前做足準備功夫，她今次演譚耀文前妻。倩揚又非常期待參與今次拍攝，「對上一次參與電視劇拍攝，已經是3年前，所以收到劇本一刻，感到相當雀躍。」

由陳倩揚、楊詩敏(蝦頭)、譚耀文主演，著名導演徐寶華監製的電影《今天應該很高興》(Finch and Midland)，昨日進行開鏡拜神儀式，主角之一 譚耀文 ，上星期飛抵多倫多為新戲試造型，與一眾演員進行圍讀，徐導預告下星期陸續有重量級演員，登陸多倫多參演這齣電影。

故事根據多倫多華人社區真實改編

《今天應該很高興》開鏡儀式於當地時間昨日早上7時半左右進行，現場跟足拜神傳統，有大大隻燒豬，譚耀文及蝦頭表示『「沒有想過來到多倫多開戲，都保留香港特色，本地工作人員表示新奇，都有紛紛跟著工作人員拜四方，祈求一切順利。」

徐寶華表示，這套電影是根據真實故事改編，戲中原型人物角色仍住在於多倫多華人社區當中，另外今次電影拍攝，徐寶華說：「雖然演員大部份起用港人班底，但安排、策劃、幕後團隊均是本土班底，一切要跟隨加拿大演藝人工會規矩運作，相信對於香港演員來說也是一個新鮮的體驗。」徐實華期望將《今天應該很高興》帶到世界各地的影展，並於9月中在多倫多市中心舉行記者招待會，屆時將有不同地方媒體到場採訪。