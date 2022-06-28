陳偉霆初到橫店連叫碗麵都唔識 掂到黃河水心情興奮

陳偉霆在大陸紅到發紫，早前宣布將會重返香港市場拍港產片。日前他應官媒之邀拍攝《你好香港》的訪問，大談他對回歸的感受及北上工作的經歷。他在片中表示大陸給予很多機會，認為他這一代的人比任何人都幸運，坦言「只要你不放棄，你肯定有得到你想要的將來。」
見到黃河好震撼
陳偉霆在片中提到回歸時看直播，當時的他只有12歲，而媽媽就帶他去廣州旅行，是他人生首次放鞭炮，坦言印象極深。他提到讀書時看到黃河、長城跟天安門，覺得這些地方很遙遠，而因為錄影節目的原故到達黃河，覺得這個很震撼。他說︰「我走近黃河，碰了一下黃河的水，我會覺得小時候看過這麼遠的地方，我終於能摸到你！我媽下次來，我希望可以帶她去走走長城。對我們來說，碰到黃河或長城的意義是不一樣。」
初到大陸言語不通
陳偉霆表示，8年前只孭住一個背囊去橫店拍古裝戲，稱當時的他看得明劇本，卻說不出口，稱完全聽不明白其他演員在說甚麼，更謂︰「我連去賓館樓下點菜，每一次都溝通很久才換來一碗麵。」他續指北上工作初期，很多地方都不習慣，並稱自己沒有朋友。之後他向自己承諾，以後任何一句台詞，說一句說話都要用普通話。他表示儘管後期有配音，但在現場拍戲時仍堅持說普通話。
以北京為家
之後陳偉霆提到在大陸工作4至5年都是住酒店，有日覺得自己欠一個家，很想要一個歸屬感，於是認真考慮是住香港還是大陸。陳偉霆忽然提到自己是靠坐車認識北京，表示北京予他很安靜、很穩的感覺，於是就決定住在北京。他指每次有香港朋友過來，都會帶他們車遊北京，更豪言「騎幾個小時之後，他們就喜歡上！」他又很開心在北京找到自己的家，最後他祝福香港會更好。