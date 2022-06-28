陳偉霆初到橫店連叫碗麵都唔識 掂到黃河水心情興奮

陳偉霆在大陸紅到發紫，早前宣布將會重返香港市場拍港產片。日前他應官媒之邀拍攝《你好香港》的訪問，大談他對回歸的感受及北上工作的經歷。他在片中表示大陸給予很多機會，認為他這一代的人比任何人都幸運，坦言「只要你不放棄，你肯定有得到你想要的將來。」

見到黃河好震撼

陳偉霆在片中提到回歸時看直播，當時的他只有12歲，而媽媽就帶他去廣州旅行，是他人生首次放鞭炮，坦言印象極深。他提到讀書時看到黃河、長城跟天安門，覺得這些地方很遙遠，而因為錄影節目的原故到達黃河，覺得這個很震撼。他說︰「我走近黃河，碰了一下黃河的水，我會覺得小時候看過這麼遠的地方，我終於能摸到你！我媽下次來，我希望可以帶她去走走長城。對我們來說，碰到黃河或長城的意義是不一樣。」