陳偉霆回港拍戲被捕獲 過億豪宅曝光擁無敵大海景

內地人氣高企嘅陳偉霆（William）近日回歸香港拍攝新戲《爆裂點》，有網民喺香港街頭捕獲佢出外景，並將相關照片及影片上載到小紅書，獲大批內地網民大讚靚仔。唔少藝人愛買磚頭投資，當中包括William，佢目前喺香港已經有至少五個物業。

陳偉霆13年開始進軍內地市場，接拍多齣電視劇，憑《古劍奇譚》大師兄陵越一角成為萬人迷「古劍四美」，兼入圍上海電視節白玉蘭獎最佳男配角提名。之後，陳偉霆接拍《蜀山戰紀之劍俠傳奇》及《老九門》等熱門劇集 ，令佢喺國內人氣上升，同時地位及身價亦飆升，更傳出佢嘅拍劇身價升至過億，認真巴閉。 不過有傳近年廣電總局實行「限薪令」，再加上疫情關係，導致William喺內地工作量減少。最近佢就同張家輝合作，拍攝由林超賢執導嘅新戲《爆裂點》，而William今次喺戲中嘅造型非常突出，一頭銀色嘅超短髮型，配上鮮艷嘅紅色花恤衫，令唔少內地網民相當期待佢嘅演出。

送豪宅畀媽媽

單親家庭長大嘅陳偉霆，自細同媽媽感情要好，佢喺2012年已經同媽媽聯名置業，去到2015年William為咗報答媽媽嘅養育之恩，佢豪擲2千7百萬購入一個位於北角嘅逾千呎豪宅送畀媽媽。

陳偉霆不時喺社交網站上載家居照片及短片，曾分享佢同狗仔喺屋企玩嘅片段，片中佢間豪宅估計價值過億，屋企設計簡約、目測至少三層高、擁有望海嘅超大露台，而客廳有大型落地玻璃窗，超大L形梳化及大型投影屏幕，另外仲有獨立衣帽間，真係好令人羨慕啊！

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