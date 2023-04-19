陳偉霆爆有藝人為搶收視自製新聞 網民狂估係邊個

陳偉霆主理的大陸綜藝節目《一起露營吧2》新一集引來網民熱烈討論，他在節目中爆料，指有一位他頗喜歡的藝人，在拍攝綜藝節目時喜歡製造矛盾，為求令節目引來討論及收視。陳偉霆這番言論播出之後，網民非常好奇他口中說的是誰，更登上微博熱搜榜。

陳偉霆在節目中稱，有一次與一位自己很喜歡的藝人坐在一起，他形容對方是一個很好又厲害的人。他指當時有工作人員問對方在某個綜藝節目上的事，想知道是真還是假，而這位藝人跟工作人員說︰「你知道這個都是我們藝人，為了節目要貢獻的一個點，不然的話，第一、二集綜藝出來的時候，如果沒有那個流量，上不了熱搜的話，這個節目找我來幹嗎？」