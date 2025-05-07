陳偉霆趙露思《許我耀眼》強勢襲Viu 《Biong Biong地球娛樂室 第三季》四女爆笑默契超圈粉

近期熱門韓綜非《Biong Biong地球娛樂室》莫屬！由王牌製作人羅暎錫（羅PD）打造，自2022年第一季播出後便話題不絕！4位成員：李恩智、李泳知、MIMI和安俞真更因節目廣受觀眾喜愛而人氣急升，她們不僅在節目上盡顯默契，私下亦培養出深厚的感情，時常互相為對方站台送驚喜，難怪現正熱播的《Biong Biong地球娛樂室 第三季》亦深受亞洲各地網民喜愛，以下四大看點更是圈粉關鍵，觀眾讀完後即可到Viu感受節目的獨有魅力！

《Biong Biong地球娛樂室 第三季》逢星期六在Viu上架。

四姐妹神之默契 經歷三季拍攝，《Biong Biong地球娛樂室》四位成員李恩智、李泳知、MIMI和安俞真早已建立了深厚姐妹情，更常常在節目上展現無容置疑的好默契！最新一集中，四女在初聲遊戲（拼音遊戲）中需要回答運動項目，結果俞真無預警大叫「拍手」！大姐李恩智隨即出面護航：「運動時當然要拍手啊。」李泳知亦表示：「拍手也是一種運動啊，我認真的。」MIMI還學著公園裡的長輩前後拍手，安俞真則強調：「因為血液循環也會變好。」引發全場爆笑，可見他們配合得天衣無縫，觀眾也非常樂見四人搞笑對抗羅PD的畫面。

Kpop 點唱機 「MZ文化總統」李泳知曾主持音樂節目，加上MIMI和安俞真是人氣女團成員，所以四人對於Kpop可謂如數家珍，更常常在節目上狂歌熱舞，如aespa《Whiplash》、ILLIT《Magnetic》、Bruno Mars《Too good to say goodbye》，堪稱節目組的氣氛推手，李恩智亦不禁笑言：「我有主持電台節目，一天大概四個小時要說很多話，但是我在這裡喉嚨更痛！」此外，她們也在節目中分享了認識Kpop的契機：安俞真9歲時在姐姐的薰陶下愛上韓流、李泳知從2013年起因為BIGBANG入坑，MIMI則是聽著KARA和Super Junior的歌夢想著當歌手，李恩智透過初代偶像水晶男孩、H.O.T.、S.E.S.、M.I.L.K.了解Kpop文化，讓不少粉絲相當有共鳴。

狂歌加亂舞 《Biong Biong地球娛樂室》其中一個經典環節就是猜歌遊戲，成員們成功猜對歌曲名稱和演唱歌手後才能獲得相應獎勵，四人也常常不自覺附加隨機舞蹈，例如當紅偶像團體RIIZE《Love 119》和VIVIZ《MANIAC》；可是「遊戲黑洞」MIMI不時在音樂猜題遊戲中碰壁，不但吃不上晚餐，更常常引發現場爆笑，使觀眾無法自拔！

自然不造作 《Biong Biong地球娛樂室》另一看點，正是四女自然不造作的表現！除了李泳知不時素面朝天，女團成員MIMI和俞真亦經常素顏上陣，更不介意在鏡頭前大方化妝；她們也多次在李泳知的指揮下拍攝短片，最新一集四人的「幸福海狗騷」便令觀眾笑到飆淚。《Biong Biong地球娛樂室 第三季》逢星期六在Viu上架，香港觀眾亦可一併收看話題韓劇《鬼宮》、Viu Original原創韓劇《芭妮與哥哥們》等，以及更多粵語配音劇集，盡覽精彩節目。