陳健安一小時極速寫起新歌《唔明你講乜》 又跳又唱拍MV盡情破壞釋放壓力

陳健安日前推出新歌《唔明你講乜》，他表示歌曲主旨很簡單，就是聽到廢話時，以從容輕鬆的態度回應一句「唔明你講乜」。這樣就能不受別人影響，去做自己想做的事。MV中，安仔與兩位舞蹈員在漫天紙碎下跳舞，更邀得新歌監製、編曲及作曲的賴映彤(小彤)參演，二人盡情破壞場內佈景，釋放所有壓力。拍攝後，他們均大叫開心又好玩！

新歌《唔明你講乜》由合作無間的小彤監製、編曲，並與安仔共同作曲。安仔透露僅用了一小時便極速寫起旋律部分，是最快完成的一首歌。他說：「我畀咗一個鼓嘅Pattern小彤，佢先做起個編曲，我再根據編曲寫，一路作一路笑，好開心。」安仔再將作曲時腦海浮現的畫面告訴填詞人Oscar，他說：「我將『唔聽你講嘢，我要衝出去』嘅狀態直接示範畀Oscar睇，好似副歌所講，『假裝不懂所有廢話，先可翻到宇宙外爬。』你唔聽人講嘅廢話，先可以拆開一啲框架，做到自己想做嘅嘢。」