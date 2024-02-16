陳健安一小時極速寫起新歌《唔明你講乜》 又跳又唱拍MV盡情破壞釋放壓力

陳健安日前推出新歌《唔明你講乜》，他表示歌曲主旨很簡單，就是聽到廢話時，以從容輕鬆的態度回應一句「唔明你講乜」。這樣就能不受別人影響，去做自己想做的事。MV中，安仔與兩位舞蹈員在漫天紙碎下跳舞，更邀得新歌監製、編曲及作曲的賴映彤(小彤)參演，二人盡情破壞場內佈景，釋放所有壓力。拍攝後，他們均大叫開心又好玩！
新歌《唔明你講乜》由合作無間的小彤監製、編曲，並與安仔共同作曲。安仔透露僅用了一小時便極速寫起旋律部分，是最快完成的一首歌。他說：「我畀咗一個鼓嘅Pattern小彤，佢先做起個編曲，我再根據編曲寫，一路作一路笑，好開心。」安仔再將作曲時腦海浮現的畫面告訴填詞人Oscar，他說：「我將『唔聽你講嘢，我要衝出去』嘅狀態直接示範畀Oscar睇，好似副歌所講，『假裝不懂所有廢話，先可翻到宇宙外爬。』你唔聽人講嘅廢話，先可以拆開一啲框架，做到自己想做嘅嘢。」
MV由Oscar執導，安仔與兩位舞蹈員穿梭於巨型「耳窩」中，並在色彩繽紛的佈景前跳舞。製作組更放紙炮營造漫天紙碎的場面，紙炮的巨響加上舞蹈員千方百計的騷擾，亦無阻安仔專心跳舞。他解釋道：「帶大家進入我個耳窿，睇MV時，自己揣摩下兩位舞蹈員喺我個窿度做咩嘢。」其中一位舞蹈員兼排舞師Kenya，是繼《以青春之命》後再度合作。安仔大讚說：「好Creative，好好玩。呢種舞種幾啱我首歌，同埋幾啱我嘅性格，你要我好Chok、好型，我會尷尬。」拍攝當日，安仔在化妝間密密練舞，數日前亦特意抽空到排舞室練習。他說：「第一堂排咗四個半鐘，排晒成首歌，隔兩、三日，即係今日就拍MV。我有同排舞師講之前整傷咗隻腳，盡量做多少少上身動作，大家睇MV睇下我跳成點。」
除兩位舞蹈員外，安仔還邀請了小彤參演MV。其中一幕，二人大肆破壞「耳窿」內的一切，安仔拿起十幾磅重的錘仔將木板打碎，而小彤則手執鉸剪將場內的大型氣球拮破。見她原地跳起，狠狠地用鉸剪插爛氣球，成功後露出滿意笑容，二人像小朋友一樣玩得開心又盡興。安仔說：「識咗小彤十幾年，第一次見佢咁釋放，幫佢舒緩到一啲情緒，我諗佢2024年都會行得好好，好感謝自己搵佢參演MV。小彤，祝你心理健康。」安仔透露將於本月29日舉行一連四場的「陳健安Live afteR Life 2024演唱會」上獻唱新歌，更呼籲「族人」（安仔粉絲暱稱）練定舞。他說：「演唱會上面應該都會唱，你哋跳啦。我跳唔跳？唔知呢，你哋練定先啦。」