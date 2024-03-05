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娛樂
2024-03-05 13:38:25

陳健安個唱完美落幕除衫送觀眾 完騷最想食肥牛飲凍檸茶

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陳健安在尾場一度除衫送俾觀眾。

陳健安（安仔）一連四場《Live afteR Life 陳健安2024演唱會》，前晚（3日）在旺角麥花臣場館圓滿結束，安仔媽咪坐正第一行睇足全場，又喊又笑，還跟觀眾一同站起來揮手跳舞，十分投入。安仔開騷C AllStar好兄弟梁釗峰、樂隊Nowhere BoysVan、女團Me&Vian、同門師弟蔡浩然（Scott）和洪端珙（阿珙）、好友麻利、鍾雪瑩、造星V囝囝Tsoul、希晉、Hei、貓仔和樂庭，以及女團LollyTalk等捧場，非常熱鬧。

完場觀眾不散場大叫encore，安仔再度上台，他向觀眾席拋出紀念品冷帽，被台下LollyTalk成員阿蛋接到，她興奮立即戴上。觀眾大叫「除衫」，安仔扮聽不到，連唱三首歌，包括慢版《唔明你講乜》、《煉獄健身室》和鋼琴版《仍然是那個少年》，然後突然除去身上演唱會Tee恤拋去台側觀眾席，全場尖叫起哄。最後他說： 「我好開心、我好滿足，我嘅第一個演唱會有你哋一齊見證，期待大家嘅千字文，我會好好品嘗，希望大家好好回味呢個演唱會，多謝大家！」然後衷心鞠躬致謝，全場掌聲歡呼，演唱會完美落幕。

完騷後安仔返到後台，說：「真係好開心，好感動，好難得完成四場演唱會，第一次一個人唱晒4場，之前真係有啲擔心，今日我好滿足！媽媽嚟咗睇兩場，開場第二首歌《愛的一種練習》，每次唱都會搵吓媽媽。之前我開新碟發布會專登唔唱呢首歌，留返有full band咁唱畀佢聽。第一場完騷後，佢同我講佢喊，我話我喺台上睇到。」

安仔演唱會和音「雷同二友」成員兼表演嘉賓謝芊彤對安仔說：「我見到你媽媽眼神，非常支持你，令我哋好感動。」另一位表演嘉賓，女歌手廖穎琛（iii）大讚台下安媽悉心打扮，安仔爆料：「媽媽今日專登化粧Set頭，佢平時無化妝架，每次佢去捧我場，例如之前頒獎禮，佢就會化妝扮靚，隆重其事，代表佢好支持我。」

安仔媽媽非常感動。

芊彤笑言投訴在台上被安仔整喊，說：「我哋每晚都畀你搞喊，其實綵排已經喊，當時我心諗希望你唔好再唱。」另一位和音成員，「雷同二友」的謝芊蕾自爆，演唱會由第一首歌就開始想喊，一直忍住，她說：「其實安仔一講嘢，就連開場前後台嗌Good Show我就已經喊啦！」安仔說：「第一場叫Good Show時我講咗一句：你哋好重要！佢哋就叫我『唔好講呢啲嘢啦』，我即刻轉語氣。」芊彤說：「因為我哋真係感受到你覺得我哋真係好重要，好真心，所以感動。」安仔坦言台上盡量避免眼神接觸，以防眼淚決堤。而iii與安仔回味台上合唱《雷公》的火花，她說：「感覺好正，一方面吵架，一方面好有愛。」

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和音成員︰謝芊蕾、謝芊彤、Bernard

演唱會圓滿成功，安仔最想食火鍋和飲凍檸茶，他說：「我為咗演唱會食清淡啲，不經不覺戒口個多月，主要食粥，整個月無飲凍飲，依家好想飲凍檸茶、食肥牛、炸響鈴，仲要有咸蛋黃嗰款，唔邪惡唔食。」

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