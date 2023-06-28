陳健安邀請了Herman、Cheronna、謝芊彤、MV導演Maggie Leung和「叄尖百各」的Lawt，一起跟CC老師學畫畫。

每一次的掛念，總會慢慢沉澱，成為生活的智慧，陳健安邀請了商台阿占（甄子康）、樂隊Hertz成員Herman黃瑋中、Cheronna吳嘉禧、歌手謝芊彤、MV導演Maggie Leung、以及有份執導在外地連番獲獎的MV《創作者的派對》、來自「叄尖百各」的Lawt，與自己一起跟CC老師學畫畫，透過繪畫最想「好好掛住」的畫面，釋放內心深處的缺口。他表示，「今次搵咗好幾位過往同我喺音樂上合作過、甚至嚟緊我新專輯會合作嘅人，一齊嚟畫畫，因為佢哋分別心裡面都有啲好掛住嘅嘢，我今次都有份畫，而呢批作品，會連同AK、DJ飛機、Tiger Foo，即係MV裡面畫嗰3幅畫，舉行「好好掛住 作品分享」，到時大家就可近距離，欣賞到呢批作品。」

少爺占難忘何兆基

今次作品集中人物與動物，Cheronna與Lawt繪畫已離世的貓貓、懷念快樂童年的Maggie選擇自畫笑容燦爛的童年照、謝芊彤畫離世的爺爺時一度哽咽、Herman難忘童年遊歷恐龍展，因而畫了一條恐龍、至於阿占與安仔的作品相類似，前者畫已移居加國的『野仔』成員Chris何兆基、安仔則選擇繪畫很久沒見的中學同學。每日的展覽時間每日不同，屆時可留意安仔的社交平台公布。

挑選幸運兒學繪畫

為更全面推廣這項藝術治療，將內心想「好好掛住」的東西用畫作表達出來，稍後將會安排六位幸運兒，跟CC老師學習畫畫，安仔續說，「如果大家有好好掛住嘅故事，不妨喺社交平台私訊話我知，我會揀出六位寫得最好嘅幸運兒，嚟到呢度學畫畫。希望《好好掛住》呢首歌、或者呢個作品分享，大家可以透過畫畫重溫呢份感覺，之後好好繼續生活。」