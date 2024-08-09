陳健安哽咽錄新歌被收錄出街 驚訝MV畫面似曾相識

唱作歌手陳健安日前推出新歌《我很不愛你》，安仔自爆錄音時真情流露，一度哽咽，沒料到被監製小彤收錄直接出街。歌曲MV由填詞的Oscar執導，找來「校花校草2022」冠軍吳伊琳(510)和四分一泰國血統演員莊世圖(阿圖)擔任男女主角，安仔自言沒建議任何MV情節，「但借醉衝動，想表白又唔敢嘅一幕似曾相識。(現實中勇於表白嗎？)我會！」

安仔形容新歌《我很不愛你》可視為《戀愛腦之死》的前傳，由三度合作的馮穎琪作曲，「收到demo第一次聽到已經覺得好夭心夭肺。一直未諗到寫咩題材，有一日我同小彤和Oscar食飯，我播呢個旋律出嚟，Oscar突然好有feel，即場填咗幾句副歌，叫我試唱，小彤彈琴。嘩，真係好錐心！係一個唔敢告白嘅人嘅故事，歌名《我很不愛你》其實係反話。」

安仔最難忘錄音時越錄越有feel，強忍淚水，仍然有一句哽咽，「我知自己哽咽咗一吓，但即刻忍住錄到尾。最後小彤話真情流露好珍貴，決定直接收錄，所以細心聽就會聽得到，其實小彤喺隔離間房都忍唔住喊。」