陳健安奪AK愛犬第一次 邀《造星V》組員Tiger Foo拍MV

陳健安新歌《好好掛住》帶出就算面對一些回不過去、難以彌補的事情，請不要「放下」及「忘記」，陳健安認為：「我好怕啲人成日話，你放低啦！忘記啦！我覺得全部都係廢話，因為冇人可以主動去忘記一啲嘢，亦都冇人可以主動去放低一啲嘢，我想帶出一個信息，我哋應該好好去記住佢，所以有呢首歌嘅出現。」



為更充份表達出 「好好掛住」這個信息，陳健安找來《好好掛住》的填詞人Oscar李文曦擔任MV導演，並找來三位好朋友參與演出，包括MIRROR成員AK江𤒹生、商台DJ飛機（江慧楓）及《全民造星V》的13號參賽者Tiger Foo符紀男，將內心最掛念的東西，用畫作將這份思念，透過另一種方式延續下去，當中包括動物、一個充滿回憶的家、還有已離世的親人。

紀念離世愛貓 AK首次帶同愛犬一起開工，他於今年年初，因為陪伴了自己20個年頭的愛貓花花離世，令AK相當難過，正因如此，希望透過今次畫作，留住自己跟花花的美好回憶，AK謂：「其實平日我畫粒星都有問題，不過當我知道陳健安出新歌，MV由Oscar做導演，就算我前一晚做完《拉闊音樂會》，我咩都唔理就過嚟，Oscar話會安排一個畫畫老師指導，要我畫一啲我好掛住嘅嘢，我就諗到去畫我嘅貓貓，因為我有一個遺憾，以前smart phone唔太流行，屋企又冇相機，所以冇紀錄低佢哋細個一啲畫面，雖然會喺個腦海入面，但時間太耐，會唔清晰，所以想重新畫一次出來。」當日AK還帶同愛犬猜柴一起出鏡，這也代表了他將對花花的愛延續下去。有「爸爸」帶出街，猜柴一直表現興奮，邊玩邊吃零食，更被工作人員重重包圍，相反，平日去到邊都會被粉絲前呼後擁的AK，受歡迎程度不及愛犬，還被冷落在一旁，場面搞笑。經過畫畫老師CC的從旁指導，AK成功將他親吻花花的親密畫面紀錄下來，完成後他更上前擁抱陳健安，感謝對方讓他從畫作中將思念換了另一個方式延續下去。