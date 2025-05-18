陳健安孖陳德森宣傳防止自殺訊息 呼籲全城守護身邊人

為應對香港學生自殺率持續上升，撒瑪利亞會在香港賽馬會慈善信託基金的全力支持下，推行了「賽馬會擁抱生命系列 2.0：正向人生導航計劃」，致力為學校個持份者提供自殺預防及全方位危機介入服務，並推出了「自殺守門員網上課程」，讓學生、老師及公眾學習有關預防自殺的知識及技巧。日前撒瑪利亞會在數碼港商場舉辦了課程啟動儀式。

香港足球代表隊隊長葉鴻輝分享了作為運動員所面對的壓力，呼籲大家多留意身邊人 的情緒變化，給予更多的關心和支持。

導演陳德森於活動中表示面對驚人的自殺數據，他深感震撼，並因此決定在這方面投入更多努力，希望社會能對精神健康問題給予更多關注，並鼓勵每個人勇敢尋求幫助。唱作歌手陳健安及香港足球代表隊隊長葉鴻輝則呼籲社會各界關注與心理健康相關的議題，並鼓勵人們開放討論心理健康問題，有需要時尋求專業幫助，以減少自殺事件的發生。於電影《年少日記》擔任主演的童星黃梓樂感到榮幸能參演此課程，在拍攝過程中學習如何向朋友和家人表達關懷和支持。他希望通過表演，讓觀眾意識到每個人都可以成為防止自殺的守門員，一同守護身邊人。

近年來，學生自殺個案持續攀升，引發社會的高度關注。根據香港大學賽馬會防止自殺研究中心報告，自 2013 年以來，10 至 19 歲青少年的自殺率急劇上升，在過去十年間的增幅達 2.8 倍。香港青年協會近期的報告指出，有近三成的中學生曾經考慮自殺或傷害自己。於過去一週，亦有 11 歲女童懷疑受情緒困擾而結束生命。

因此，為提升學生對預防自殺的認識和技能，撒瑪利亞會聯同香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士，設計並推行了「自殺守門員網上課程」。課程涵蓋五課程啟動儀式邀請了香港行政會議非官守成員及精神健康諮詢委員會主席林正財醫生作為主禮嘉賓，他透過影片呼籲公眾對心理健康問題積極尋求援助。另有多位嘉賓出席支持活動，包括：立法會議員狄志遠博士、香港大學社會工作及社會行政學系黃蔚澄教授、香港賽馬會慈善事務高級經理李潔珊小姐、導演陳德森先生、歌手陳健安先生及香港足球代表隊隊長葉鴻輝先生等，鼓勵學生對精神健康問題保持開放和理解的態度，學習有關預防自殺的知識及技巧，一同成為自殺守門員。

