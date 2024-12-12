陳健安學習拒絕創作新專輯 多得容祖兒一句「唔可以」啟發

陳健安（安仔）今日推出第四張個人專輯《PROJECT：REJECT》，以「拒絕」為主題。安仔坦言作為藝人和家中孻仔，自小習慣跟著前人步伐，不懂得說「不」，漸漸失去自我，近年學習誠實地面對自己的喜惡，跟別人坦白感受。而唱片包裝設計亦非常有心思，用撕開方式打開才可取得CD，寓意打破既有框框。

安仔表示：「今次嘅課題係點樣面對『唔啱聽』或者『反對』嘅聲音，學習拒絕。以前我都係嗰種唔容易開口say no嘅人，慢慢唔知道自己嘅喜惡，直至近年，工作或做人開始識得去選擇，亦學識話俾身邊嘅人知道，我其實唔喜歡乜嘢。對自己又好，對身邊人又好，都係好重要嘅坦白，係成長嘅階段。」安仔坦言以前很想取悅世界，尤其是他是家中孻仔，很多事情都要跟著哥哥或家姐的選擇去生活，直至近年他自己做音樂和生活，跟別人合作得多，體會坦白的好處。