陳健安拍MV獻螢幕初吻 被林千渟掌摑十幾巴

C AllStar成員陳健安（On仔）最近推出全新個人單曲《厭惡物圖鑑》，請來林千渟擔任MV女主角，今次On仔演繹出單戀悲痛，被女方無情折磨，On仔心情複雜過坐山車，揚言短短20秒劇情內，被千渟狠狠掌摑後，突然被她主動火辣激吻，吻到忘我的時候被一手推開，瘋狂怒吼。雖然事前二人已齊齊上演戲班補習，但今次是On仔的螢幕初吻，難免心情忐忑，事後情緒遲遲未能平伏，坦言全身抖震。

在《厭惡物圖鑑》的MV中，On仔愛上林千渟，但她卻仍愛前度，並以自殘方式搏取對方關心，每次都被On仔救回，而她每一次張開眼睛只見On仔，而非心中所愛，極之憤怒，對On仔掌摑和怒吼，發洩不滿情緒。同樣被愛蒙蔽的On仔默默忍受，甚至寫下對方討厭的事物，而成為「厭惡物圖鑑」，強迫自己改變去討好她。最後千渟蒙着眼睛，On仔變成愛的替身，二人激吻，可惜悲劇重複上演。拍攝後，On仔說：「今次MV故事好沉重，我哋都係鍾意咗一個唔鍾意自己嘅人，為對方做出好極端嘅事，無論鏡頭前後，我哋嘅情緒都好波動。」千渟怒摑On仔絕不手軟，手起掌落，而且還要在不同場景拍攝，一日之內On仔被掌摑十幾巴，臉都腫起來。

On仔透露拍MV前，他們專程去跟資深舞台劇演員邵美君老師學戲，好讓正式埋位時事半功倍。千渟說：「導演和老師想我哋上堂，幫助我哋培養默契，最初拍掌摑鏡頭，我有錫住安仔，因為上堂有學過就力和角度，但On仔好專業，叫我出力真打，結果真係大大力打落去，佢竟然話好興奮！」On仔說：「真係好多謝邵美君老師，幫我同千渟定立咗喺MV中嘅關係，上堂期間互相建立信任，因為除咗掌摑，仲有錫錫戲，而且係我嘅第一次，螢幕初吻⋯⋯（緊唔緊張？）我好緊張，好彩上過堂，我哋好快進入狀態，多謝你（千渟）畀咗好大能量我，因為你投入角色認真咁用力摑我，令我有真正感覺，更加入戲。剛才畀你摑我一巴之後，我成個人震晒。（係咪好痛？）面上嘅痛，唔及內心嘅痛，心跳加速，呼吸加速。20秒嘅劇情內，掌摑、激吻、怒吼，心情好似坐過山車，未試過，演戲真係好難！」On仔除了新歌派台，他參演的舞台劇《解憂雜貨店》已於本月15日開鑼，下月初將返回歌唱舞台，與樂隊Hertz舉行兩場「我是現場006 音樂會」；及至聖誕節期間，他將會合C AllStar兄弟們在西九文化區苗圃公園舉行演唱會。