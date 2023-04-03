陳健安拒絕R.O.O.T主音加入C AllStar 原因係身高問題？

陳健安(On仔)與獨立樂隊R.O.O.T昨晚(4月1日)為《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》演出，兩個單位首次合作，先後合唱《創作者派對》、《宜蘭食雪糕》、《廢學》、《非洲的60秒》，R.O.O.T主音阿水自爆首次跟男歌手crossover，笑言終於感受到跟男子組合C AllStar合作是怎樣一回事。他大讚On仔靚聲，感謝他願意與R.O.O.T同台演出，並上前跟他擁抱，On仔搞笑地問道，「想加入？高過170 cm我哋唔接受喎！」為了拒絕阿水，On仔大爆自己與C AllStar身高，引來哄堂大笑。

新歌成樂迷鼓勵

接著兩個單位各自有獨唱部分，On仔繼早前《Chill Club 推介榜》錄影後，首次公開演唱新歌《繼續繼續》，他憶述創作這歌時，一個人在低潮期自彈自唱的孤獨情景，估不到不少人都有共鳴，「好多都DM我話係一種鼓勵，可能佢哋面對緊考試、親人嘅離世等等，覺得聽完嗰隻歌好有動力。」他表示收到這些訊息，反令他從中得著鼓勵與幫助。在蘇道哲鋼琴伴奏下，On仔的歌聲令全場觀眾聽得如痴如醉。接著，R.O.O.T唱On仔的《厭惡物圖鑑》和新歌《針對人類》，最後兩個單位合唱《人間有愛》為演出劃上句號。