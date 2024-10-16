陳健安新歌MV出動1.8米蜥蜴勁搶鏡 迷上Chiikawa自爆童年愛Barbie

陳健安(安仔)推出今年第4首主打歌《我遺和但我不糾正》，安仔說：「呢首歌講一啲人喺生活上，做一啲自己覺得開心、快樂嘅事情，但身邊有好多不同嘅反對聲音。」配合歌曲主題，MV請來作曲人謝芊彤、熱愛舞獅的女歌手楊雅文(THAIMAY)、飼養爬蟲類的健身教練Gary、歌手兼廚師張惠雅(RegenC).、魔法師EKEE、拍攝意識流風格影片的 Freeeboyzzzz等拍攝，其中Gary帶來身長1.8米的大蜥蜴超搶鏡，安仔則出動歌迷送贈的日本動畫Chiikawa角色Usagi 掛飾，更自爆原來童年時愛玩Barbie。

《我遺和但我不糾正》由謝芊彤作曲、Oscar 填詞，賴映彤編曲，並與安仔一同監製。歌曲主題關於做喜歡的事，卻遇上反到聲音，他說：「有冇人試過好反對我做緊嘅嘢？我諗唔到。可能我就係有呢個過濾器，根本就聽唔到反對聲音，所以我先至可以走到依家，無論做歌手或者20年前開始玩花式足球，可能就係因為我嘅性格，我會block咗嗰啲阻止我或者反對我嘅人和說話，我唔記得佢哋講過乜，但我依家過得好開心。」

挑選追夢故事

配合MV主題，安仔特地請來6個單位拍攝，「佢哋每個人都做緊自己好喜歡嘅事，但背後都經歷過被反對，覺得佢哋好有違和感。」其中最搶鏡是一條1.8米長大蜥蜴，安仔說：「Gary係我嘅健身教練，佢8歲開始養爬蟲類，今日帶咗佢嘅寶貝Black Dragon嚟一齊拍攝。另一位係呢首歌嘅作曲人芊彤，佢好細個開始音樂創作，過程經歷唔少反對聲音，但一直堅持。仲有三個男仔組成嘅Freeeboyzzzz，佢哋喺網上拍一啲意識流嘅片，紀錄開心嘅事情。至於EKEE本身係電台DJ，之後去夾Band和做咗魔法師。」

嬌小 THAIMAY堅持舞師

另外，嬌小玲瓏THAIMAY於 10年前瞞著家人拜師學舞獅，最初是跟著喜歡的男生學舞獅，雖然「追仔」失敗，但愛上舞獅，即使經常被取笑手無縛雞之力，家人擔心她受傷而反對，但她仍然堅持。RegenC.則是女團HotCha成員，安仔笑說：「Regen成個人生都好遺和，原本唱歌跳舞，無端端喺長洲開餐廳做廚師，最近在葵涌做到會，又無端端一個人去西藏旅行。」RegenC.表示全部都是她的興趣，賺到錢就出歌，繼續追夢，雖然生活艱難但過得開心滿足。