陳健安新碟銷量登冠軍 頒獎禮3句「爭氣」話成專輯核心價值

唱作歌手陳健安（安仔）昨日聖誕節正日，於將軍澳為剛推出的第四張個人概念專輯「PROJECT REJECT」舉行簽唱會，並興奮宣布好消息，「一早起身就收到公司通知，新專輯登上銷量冠軍，好開心，多謝每位買實體碟嘅樂迷！」安仔即場演唱專輯內新歌《戀愛腦之死》和《當我們返回現世》，獲全場逾300族人(粉絲暱稱)大合唱。

學習拒絕 揭露底線 安仔在簽唱會親自解構新專輯「PROJECT REJECT」以「拒絕」做主題的原因，並透露要親手撕開包裝才可獲得CD的設計概念。他說：「去年頒獎禮我喺台上講咗三句說話『唔好死』、『唔好畀人睇死』、『爭氣』，成為咗呢張專輯嘅核心價值。慢慢學習『拒絕』後，成個人都自在咗，坦白係保護最真實嘅自己。當你向別人坦白自己嘅喜惡，對方就知道你嘅底線、為人，佢就會學識點樣去尊重你。」對於特別的包裝設計，安仔說：「我搞咗個『網上撕紙會』，希望大家用自己嘅方法撕開，最重要嘅嘢靠自己去攞，希望呢張碟同大家有互動，你都係呢張實體專輯嘅創作者。」