陳健安明年1月西九開騷 踢走EMO變E人尋找新伊甸園

唱作歌手陳健安，宣布將於明年1月10日在西九文化區竹翠公園舉行「陳健安時的狀態演唱會2026」，他將化身「時間領袖」，讓觀眾忘記身份、年齡和所有煩惱，投入他的音樂探索宇宙，尋找新伊甸園。這是安仔首次舉行個人戶外演唱會，笑言會變成「E人」，讓觀眾盡興。

拍攝演唱會海報

今次演唱會門票分為港幣$1080、$780和$580，11月3日東亞銀行信用卡獨家優先訂票。演唱會創意總監是安仔合作無間的Oscar，他們一同構思演唱會的主題和概念，海報設計Sunny也是安仔老拍檔，而攝影師阿正是新伙伴。安仔穿上大地色的西裝，在舖了沙粒的「沙漏」場景拍攝演唱會海報，寓意他就是「沙漏」裏的「沙」，亦即是「時間」。安仔說：「今次演唱會叫『時的狀態』，我會喺演唱會中控制大家嘅時間。大家忘記晒所有嘢，跟住我嘅節奏、我嘅音樂，忘記各自嘅身份，唔係老闆、唔係員工、唔係媽咪、唔係男朋友、唔係女朋友，乜都唔係，全部都係我嘅族人。一齊嚟到我嘅party，放低所有時間、年齡，等我帶領大家一齊享受整個音樂旅程。」