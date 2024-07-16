陳健安生日推出首張彩膠碟 帶媽媽旅行共同感受很多第一次

7月15日是陳健安的生日，亦是他首張彩膠唱片《Life afteR Life》面世的大日子，雙喜臨門。安仔興奮說：「揀呢一日出嘅原因好簡單，想每年生日都記得人生第一張彩膠係幾時出。」他亦希望「族人」（安仔歌迷專稱）能在16日的音樂會以及20日與歌迷慶生聚會前收到唱片，到時便能為大家簽名，非常貼心。彩膠除記錄每首歌的「出世紙」外，亦印上安仔不同時期的照片，看到小時候與媽媽的合照時，更勾起二人最近去日本旅行的回憶，他興奮細說着與媽媽共同經歷很多的「第一次」。

《Life afteR Life》彩膠唱片共收錄10首作品。

共收錄 10 曲 《Life afteR Life》彩膠唱片共收錄10首作品，與同名大碟收錄13首歌有所不同。安仔解釋說：「黑膠主要收錄最原汁原味嗰10首，因為佢嘅容量有限，所以《厭惡物圖鑑》合唱版同埋《仍然是那個少年》、《好好掛住》嘅另一版本，就要喺CD先至聽到。」彩膠封面是安仔靠在綁有拼布的椅子上，拼布上的每一個圖案都代表着他的過去。安仔指着布上圖案逐一解說：「《創作者的派對》同歌迷玩咗一個遊戲，我畫一筆，佢哋再不停畫上去，我第一張專輯《本原》嘅封面都包咗喺張凳上面。呢張碟嘅概念係，『你嘅過去成就而家嘅你』，痕跡疊痕跡，我依靠住呢啲過去成就而家嘅我。」細心一看會發現這張封面照，甚至內頁的照片都與同名大碟略有不同，他說：「CD封面會見到好多唔同Layer，一層一層咁。彩膠就係騷晒成個Setting出嚟，放大係會睇到凳上面嘅圖案。放大版本嘅感覺好唔同，睇到好多Details。」

7月15日是陳健安的生日，亦是他首張彩膠唱片《Life afteR Life》面世的大日子。