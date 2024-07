陳健安生日推出首張彩膠碟 帶媽媽旅行共同感受很多第一次

金句紋手臂

至於彩膠內頁就跟同名大碟一樣,記錄了每首歌的「出世紙」、每位創作人當下的想法,安仔形容就如日記般寫下每首歌的創作點滴。當中亦收錄了一些金句,安仔更將其中的「The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.」紋在右手手臂內側。他說:「我嘅禮物就係我嘅感受,然後用音樂嘅方法送出去。」他仔細翻看彩膠內頁,看到小時候與父母的合照時更勾起不少童年回憶。安仔笑說:「阿媽抱住我,呢張相喺屯門市鎮公園影。嗰時佢抱住我周圍去,而家到我帶佢去旅行。」近年經常與媽媽去旅行的安仔表示:「細個阿媽帶我去好多地方,好多嘅第一次都係佢帶畀我,大咗覺得自己有能力就想做返呢個角色。」他剛剛與媽媽去完福岡旅行,並透露每次都會挑選雙方都未到過的目的地,希望可以共同感受所有的「第一次」,他笑說:「今次發現佢係第一次玩鞦韆,仲有即興一齊玩摩天輪。嗰日去完一個島,睇睇時間仲有半個鐘就日落,望一望對面有個摩天輪,就問阿媽玩唔玩,佢話『唔玩啦』,因為之前去旅行試過話70歲以上唔畀玩,可能日本冇限制,就即興同佢玩摩天輪,撞啱時間一邊睇日落一邊玩摩天輪,好多第一次好開心。」人生第一張彩膠唱片,安仔當然有預留給媽媽,還表示會為對方簽名,非常孝順。