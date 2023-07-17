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娛樂
2023-07-17 16:24:56

陳健安生日獲《全民造星V》囝囝拍片祝賀 望能舉行個人演唱會

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陳健安與逾百「族人」慶祝生日。

陳健安與逾百「族人」慶祝生日。

「唱作歌手」陳健安(安仔)日前(15日)生日，與逾百「族人」(粉絲暱稱)慶祝並成立個人的官方歌迷會「本原族」。37歲的安仔坦言生日最大心願是舉行個人演唱會，他說：「希望真係開一個『創作者的派對』，讓大家可以感受我嘅音樂，搞一個party畀大家參與。」翌日在《全民造星V》總決賽後台，「Fung莎星辰」的導師馮允謙(Jay Fung)、韋羅莎(Rosa)和梁釗峰、師弟ANSONBEAN及Scott(蔡浩然)為安仔舉行神秘生日會，多位學員拍片祝賀，令他大為驚喜。

陳健安生日正日成立官方歌迷會。 陳健安生日獲《造星V》學員拍片祝賀。 陳健安生日獲《造星V》學員Kim、亨仔、Nathan、Tiger Foo和Anson Wong拍片祝賀。 昨日在《全民造星V》總決賽後台，「Fung莎星辰」的導師馮允謙、韋羅莎和梁釗峰、師弟ANSONBEAN及Scott(蔡浩然)為陳健安舉行神秘生日會。

與On媽食飯慶祝

出身於C AllStar的安仔單飛後繼續唱作，不但得到唱作人獎項，其MV亦在外國獲獎，成績有目共睹。為答謝「族人」支持，特地預留正日舉行生日會，同日定為歌迷會「本原族」成立日，安仔揮動印有歌迷會Logo的旗幟出場，逾百「族人」見證盛事。安仔在生日會上，與「族人」零距離玩遊戲，聽眾「族人」講解入坑原因，現場頓時變成表白大會，安仔由起初尷尬到越聽越感動，顯得有點尷尬。生日會上，「族人」送他一個蛋卷盒，內有所有「族人」寫下打氣字句，讓安仔回家細閱。

▼按圖輯睇全民造星5總決賽靚相▼

 

全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽Ash落力演出。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽Tsoul與KC擁抱。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽希晉落力演出。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽亞軍KC。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽Tsoul落力演出。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽Snoopy落力演出。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽Taco落力演出。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽Tsoul伙拍Lokman落力演出。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽Taco與肥仔合作。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽亞軍KC。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽亨仔成為季軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽亨仔成為季軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽亨仔成為季軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽KC落力演出。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽王鋒落力演出。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽希晉落力演出。 (李遁哲攝)

另外，C AllStar的釗峰、Jase（何建曦），填詞人Oscar、「蕾安多芬」成員Kingston、Stick、Tsoul、Kim、亨仔等人拍片為壽星仔賀壽。安仔生日願望：「希望所有人都能自在快樂，面對任何難關，都可以繼續繼續好好生活落去。」而生日當晚，他與媽媽簡單吃飯慶祝。

▼按圖輯睇全民造星5總決賽賽果▼

Lyman於《全民造星V》總決賽成為冠軍。 (李遁哲攝) Lyman於《全民造星V》總決賽成為冠軍。 (李遁哲攝) KC於《全民造星V》總決賽成為亞軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝) 全民造星5總決賽賽果，Lyman力壓KC成冠軍。 (李遁哲攝)
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