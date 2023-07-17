陳健安生日獲《全民造星V》囝囝拍片祝賀 望能舉行個人演唱會

「唱作歌手」陳健安(安仔)日前(15日)生日，與逾百「族人」(粉絲暱稱)慶祝並成立個人的官方歌迷會「本原族」。37歲的安仔坦言生日最大心願是舉行個人演唱會，他說：「希望真係開一個『創作者的派對』，讓大家可以感受我嘅音樂，搞一個party畀大家參與。」翌日在《全民造星V》總決賽後台，「Fung莎星辰」的導師馮允謙(Jay Fung)、韋羅莎(Rosa)和梁釗峰、師弟ANSONBEAN及Scott(蔡浩然)為安仔舉行神秘生日會，多位學員拍片祝賀，令他大為驚喜。

與On媽食飯慶祝 出身於C AllStar的安仔單飛後繼續唱作，不但得到唱作人獎項，其MV亦在外國獲獎，成績有目共睹。為答謝「族人」支持，特地預留正日舉行生日會，同日定為歌迷會「本原族」成立日，安仔揮動印有歌迷會Logo的旗幟出場，逾百「族人」見證盛事。安仔在生日會上，與「族人」零距離玩遊戲，聽眾「族人」講解入坑原因，現場頓時變成表白大會，安仔由起初尷尬到越聽越感動，顯得有點尷尬。生日會上，「族人」送他一個蛋卷盒，內有所有「族人」寫下打氣字句，讓安仔回家細閱。 ▼按圖輯睇全民造星5總決賽靚相▼