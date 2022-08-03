陳健安確診啟發靈感創作新歌 為《創作者的派對》MV節食操肌一個月

相隔逾一年，陳健安(On仔)再推出個人單曲《創作者的派對》，在新歌MV中，On仔赤膊上陣，特地操肌百次和節食近一個月，MV加入外星人動畫，邀請了曾合唱的Iris Liu(iii)和同門師弟蔡浩然(Scott)演出。同時，他亦展開了「直覺畫」企劃，由他開始畫第一筆，請不同範疇的朋友在10秒內接力畫，找來鬼才葛民輝打頭陣接力畫。

外星文符號歌詞 今年二月，On仔確診新冠，3月初痊癒後寫了《創作者的派對》，找來Oscar填詞，賴映彤(小彤)編曲並聯手監製。新歌主題圍繞「創作者」3個字，有人認為創作是天馬行空，但On仔覺得並非無中生有，而是帶有訊息，他表示，「每個人都係創作者，可能受外在影響，失去捉緊直覺嘅能力。藉著呢首歌提醒自己和告訴大家，每個人都係創作者。喺無得選擇嘅時候，就創作一個選擇畀自己！」MV中陳健安飾演的族長，透過不同生活化的方式，喚醒族人創作魂，各人造型和化妝都很特別，畫面色彩豐富，令人目不暇給。MV還加上電腦特效、外星人動畫，就連歌詞字幕都是由陳健安親手以附號代替，玩味十足，他大讚合作的CG團隊「叁沾百角」製作的CG好精彩，讓他將所有喜歡嘅元素全部放晒入一首歌裏面，好開心。