陳健安返母校拍新歌MV邀Sica、《造星V》學員Hei、希晉扮學生

陳健安（安仔）新歌《仍然是那個少年》已有MV上架，為配合填詞人少爺占和Oscar的筆下內容，安仔特別重返母校「仁愛堂陳黃淑芳紀念中學」取景，還邀請《全民造星V》學員羅子熙（Hei）和王希晉（希晉），以及《造星IV》的何洛瑤（Sica）演出，充滿青春氣息。

安仔說：「返嚟母校拍攝對我嚟講好大意義，首歌講青年時候嘅成長經歷，我讀咗呢間學校八年，最青春、最黃金嘅歲月都喺度度過。」重遊舊地回憶湧現，安仔特別感激體育科老師葉Sir悉心安排和協助，他興奮地細說從前，對於熱愛足球的他，球場絕對是最多回憶的地方，他說：「剛才問葉Sir，點解個球場好似細咗？其實冇變過，變嘅係我嘅高度，好多回憶湧現。同首歌一樣，見返朋友或者去返一啲地方，就好似時光機咁，所有回憶衝晒返嚟。」點解邀請阿Hei、希晉和Sica演出？安仔說：「Sica感覺好日系，呢首歌好重日系感，所以好想有佢參與，而且好喜歡佢癲癲得得嘅性格；阿Hei有種懶洋洋嘅感覺；希晉外表就似曳學生。導演Oscar認為佢哋三個夾埋會有火花。」而安仔在MV中飾演老師「陳Sir」。