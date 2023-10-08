陳健安返母校表演即興清唱 雲浩影感受粉絲熱情：下次著少啲

寰亞音樂聯乘5間本地大學呈獻「Groove Gala - MA Music School Tour 2023」日前(6日)正式展開，「唱作王子」馮允謙(Jay)、陳健安、梁釗峰、ANSONBEAN、雲浩影(Cloud)和樂隊Nowhere Boy等演唱單位，齊齊走入首站香港理工大學，近距離與過百名學生又唱又跳，玩爆校園。

釗峰安仔合唱勾C AllStar回憶 打頭陣的ANSONBEAN打呔上陣以壞學生造型示人，他笑言：「咁啱我受咗傷貼咗膠布，更加應景。」繼而一連跳唱三首快歌《CALL ME (Late At Night)》、《RISE》和《GET WILD'(Feat. AKIKO)》炒熱全場氣氛。緊接出場的釗峰帶來兩首抒情慢歌《愛情難以許可我們回到當初(1717)》和《已......(3235)》，隨後又與安仔合唱《再不再見》，勾起大家對C AllStar的回憶。而Cloud就唱出《無以名狀的痛》以及《自發性神經反應》。兩位不時走到台邊與學生握手，全場High爆尖叫聲四起。Nowhere Boys接着出場將現場氣氛再推高，五子帶來《我們的移動城堡》及《票房毒藥》，唱畢後，觀眾意猶未盡大叫「Encore」，他們再送上《天外飛仙》。Cloud被熾熱氣氛感染，半說笑道：「今日有少少失策着咗長袖衫，估唔到氣氛咁熱烈，而家好熱呀，下次都係着少啲，清涼少少。」

安仔清唱獲讚音準強 重回大學母校表演的安仔就唱出《仍然是那個少年》以及《好好掛住》，剛巧兩首歌的音樂班底賴映彤與Oscar同樣畢業於香港理工大學，安仔直言別具意義，更勾起他的校園回憶。他說：「曾經喺呢間房Casting入Danso(舞蹈學會選拔)，最後冇入到，跳成點都唔特別講，總之而家專心唱歌，同埋好多歌唱比賽都喺PolyU發生。」安仔更即場清唱《未知道》和《繼繼續續》，Nowhere Boys主音Van大讚他音準強，但安仔笑言清唱很危險：「試過開高咗個Key，心諗大穫啦，但都要撐落去。」