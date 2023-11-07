陳健安遇交通意外受傷 貼膠布拍新歌MV將錯就錯

陳健安最近推出新歌《之後的一天》，MV已經上架，這是繼《厭惡物圖鑑》後，再次邀請謝芊彤作曲。安仔透露新歌靈感取自Demo《天一光》，首次聽到後已經覺得「好啱數」，亦希望帶給樂迷經歷過後一覺醒來的感覺。而MV就由填詞人Oscar執導，他們走勻香港、九龍，新界合共六個景點，由朝到晚拍攝，安仔笑言是「香港一日遊」。

香港一日遊 新歌《之後的一天》由謝芊彤作曲、Oscar填詞、賴映彤編曲以及與安仔共同監製。安仔表示歌名以至歌曲內容的靈感均是來自於Demo《天一光》，他說：「第一次聽呢首Demo，感覺係經歷咗一啲事之後瞓醒覺咁。之前推出嘅《好好掛住》、《繼續繼續》，《厭惡物圖鑑》都係有一啲經歷，經歷過後瞓醒嘅第二日係點過？呢首歌會同大家分享下。」MV走勻香港、九龍，新界取景，由銅鑼灣走入屯門、室內走到室外，絕對稱得上是「香港一日遊」。畫面中亦會出現奇特又具違和感的佈置，刺激眼球，包括懷舊海報、大量氣球、夏日鯉魚旗、巨型彩色願望石頭和一些電腦效果等。安仔說：「揀咗啲靚嘅地方，好似散步睇唔同風景咁。拍攝過程有啲Surreal（超現實），喺街會出現正常唔會見到嘅嘢，好似反映緊我心境。」其中一幕與舞蹈員同場的場口，雖然安仔只有數秒的動作，不過見他反覆練習，又不時詢問排舞師意見，非常認真。