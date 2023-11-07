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娛樂
2023-11-07 11:36:54

陳健安遇交通意外受傷 貼膠布拍新歌MV將錯就錯

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陳健安為新歌MV走勻香港、九龍，新界合共六個景點拍攝。

陳健安為新歌MV走勻香港、九龍，新界合共六個景點拍攝。

陳健安最近推出新歌《之後的一天》，MV已經上架，這是繼《厭惡物圖鑑》後，再次邀請謝芊彤作曲。安仔透露新歌靈感取自Demo《天一光》，首次聽到後已經覺得「好啱數」，亦希望帶給樂迷經歷過後一覺醒來的感覺。而MV就由填詞人Oscar執導，他們走勻香港、九龍，新界合共六個景點，由朝到晚拍攝，安仔笑言是「香港一日遊」。

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陳健安推出新歌《之後的一天》，MV已經上架。 陳健安推出新歌《之後的一天》，MV已經上架。

香港一日遊

新歌《之後的一天》由謝芊彤作曲、Oscar填詞、賴映彤編曲以及與安仔共同監製。安仔表示歌名以至歌曲內容的靈感均是來自於Demo《天一光》，他說：「第一次聽呢首Demo，感覺係經歷咗一啲事之後瞓醒覺咁。之前推出嘅《好好掛住》、《繼續繼續》，《厭惡物圖鑑》都係有一啲經歷，經歷過後瞓醒嘅第二日係點過？呢首歌會同大家分享下。」MV走勻香港、九龍，新界取景，由銅鑼灣走入屯門、室內走到室外，絕對稱得上是「香港一日遊」。畫面中亦會出現奇特又具違和感的佈置，刺激眼球，包括懷舊海報、大量氣球、夏日鯉魚旗、巨型彩色願望石頭和一些電腦效果等。安仔說：「揀咗啲靚嘅地方，好似散步睇唔同風景咁。拍攝過程有啲Surreal（超現實），喺街會出現正常唔會見到嘅嘢，好似反映緊我心境。」其中一幕與舞蹈員同場的場口，雖然安仔只有數秒的動作，不過見他反覆練習，又不時詢問排舞師意見，非常認真。

 

陳健安明年將舉行個人演唱會，最近已開始操肌兼控制飲食。 陳健安明年將舉行個人演唱會，最近已開始操肌兼控制飲食。

為個唱操肌

拍攝當日，安仔臉上貼了膠布，他解釋：「將錯就錯，之前交通意外整傷咗塊面，拍MV前就同Oscar提議，不如我貼住塊膠布，意思就係經歷過一啲事受傷咁，喺MV入面多一個意思。同埋真係受咗傷，避免化妝品影響傷口康復。」早前透露明年舉行個人演唱會的安仔，最近已開始操肌兼控制飲食，事關除拍MV和為個唱準備外，他還要拍攝專輯封面，為保持最佳狀態，只好忍口兼勤力健身。他說：「減咗好多Carbs（碳水化合物），食少咗宵夜同埋零食，希望上鏡好睇啲。」至於平日的工作空檔，安仔透露會留在家中耍廢、睇劇和吃東西，更笑言最近特別喜愛白桃味的食物：「白桃糖、白桃朱古力，白桃烏龍茶，呢排好有少女心。」

拍新歌MV前遇交通意外受傷，陳健安決定面貼膠布上陣。 陳健安明年將舉行個人演唱會，最近已開始操肌兼控制飲食。
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