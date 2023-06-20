陳健安首位香港歌手奪美國泰利獎 《創作者的派對》MV與Marvel NASA齊名

陳健安憑《創作者的派對》MV在美國泰利獎（The Telly Awards）勇奪3個獎項，包括與Marvel及NASA同獲TELEVISION-Craft Visual Effects的銀獎。安仔表示受寵若驚，他坦言這MV在香港的迴響不大，「當初做《創作者的派對》呢個MV，我哋真係好鍾意，但唔係好多人去留意呢個MV，所以得到呢個泰利獎係一個好大嘅鼓勵。」

第4位亞洲歌手獲獎

《創作者的派對》MV繼上月贏得布拉格音樂錄像頒獎禮 (Prague Music Video Awards 2022/23 Spring Edition)，贏得 「Best Asian Music Video」(亞洲最佳MV)後，再次揚威海外，在第44屆美國泰利獎獲得一銀、兩銅獎項，除了與Marvel及NASA齊名的TELEVISION-Craft Visual Effects銀獎，亦在TELEVISION- General Music Video和Online-General Music Video中各奪得銅獎。過往能夠得到泰利獎的亞洲區歌手並不多，台灣代表有蔡依林、吳青峰，還有來自大馬的黃明志，陳健安是首位得到此殊榮的香港歌手。

對於能在今年逾一萬三千份參賽作品中脫穎而出，On仔坦言，「真係冇諗過可以攞到呢個咁犀利嘅美國獎項，我睇番啲資料，香港嘅MV係第一次攞呢個獎，好戥我哋成個創作團隊『叁沾百各』開心，最開心嘅係，我哋有啲嘅獎項，可以同Marvel、迪士尼、Netflix、NASA，並列攞同一個獎項，真係冇諗過，係一個好大嘅鼓勵同肯定。」