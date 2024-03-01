陳健安首開個人實體演唱會 唱《好好掛住》爆喊：諗起好重要嘅人(有片)

陳健安一連四場的首個實體個人演唱會《Live after Life陳健安演唱會2024》，昨晚(29日)於麥花臣場館舉行頭場，安仔請來iii擔任嘉賓，首次在台上以鋼琴伴奏自彈自唱，在演唱會encore時段唱《好好掛住》時，唱至尾段終忍不住落淚，唱完90度鞠躬長逾30秒，一度泣不成聲，甚至連淚水也滴在地上，直至台下有人遞上紙巾，歷時長達一分半鐘，非常感觸。安仔於完騷接受訪問時解釋，「剛才唱《好好掛住》時，諗起一些好重要嘅人，唱完之後，眼淚好像從眼中射出來，因為我向下望，滴到成地都濕晒，但我自己有抹番。」

陳健安首次自彈自唱：要多謝自己

問到可想過會哭得如此厲害？他直言，「我通常不太理會，情緒到就到，唔會特別去控制情緒。其實我喺屋企有練過，當有些歌唱到喊，希望喊住都唱到，今次也合格。」他表示日前總綵排時，當唱《好好掛住》時，看到雷同二友眼濕濕，也有點淚水，但沒有在台上般哭成淚人。

談到首次在台上自彈自唱，彈琴伴奏唱出中學時參加歌唱比賽的《反高潮》，似是頗為感觸，陳健安澄清沒有落淚，但後來問到《不知不覺已大個》，想起年少時的經歷，「尤其是有一句『那年球場上追趕跑跳/我今天我與你同坐西廂』，想起以前一起踢球、一起成長的朋友，現在我轉以唱歌方式去追夢，特別感動還有我要多謝自己，因為第一次用鋼琴公開自彈自唱，練了很久，雖然仍有點甩漏，希望之後幾場好一點。」當晚安仔播放了讀中學時參加歌唱比賽的片段，原來當晚亦有師弟師妹捧場。