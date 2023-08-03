陳健安《好好掛住》加推Acoustic版 鑽研唱腔終於做回MV主角

陳健安（安仔）於上月推出歌曲《好好掛住》，更舉辦了「好好掛住 作品分享」展覽。除展出安仔多位好友的畫作外，樂迷亦即場寫下最掛念的東西，透過繪畫和字句，分享自己「好好掛住」的故事。

展覽過後，安仔日前特意錄製《好好掛住》Acoustic版回饋樂迷，他說：「經歷咗掛住之後嘅一個新版本，叫做《好好掛住Catch You Later》。」《好好掛住》Acoustic版找來歌曲監製和編曲賴映彤擔任琴手，以及樂隊Nowhere Boys結他手Kenneth彈Banjo伴奏。Banjo結他配上鋼琴的聲音，安仔與填詞人Oscar李文曦一致認為有送別禮的感覺，於是決定將這個版本命名為「Catch You Later」，他亦解釋：「個名幾Chill，唔係好傷感。好似我喺送別禮上面，送呢首歌畀離開咗同埋掛住嘅人同事，最後講一句『Catch You Later，遲啲見』。」