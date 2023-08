陳健安《好好掛住》加推Acoustic版 鑽研唱腔終於做回MV主角

陳健安(安仔)於上月推出歌曲《好好掛住》,更舉辦了「好好掛住 作品分享」展覽。除展出安仔多位好友的畫作外,樂迷亦即場寫下最掛念的東西,透過繪畫和字句,分享自己「好好掛住」的故事。

展覽過後,安仔日前特意錄製《好好掛住》Acoustic版回饋樂迷,他說:「經歷咗掛住之後嘅一個新版本,叫做《好好掛住Catch You Later》。」《好好掛住》Acoustic版找來歌曲監製和編曲賴映彤擔任琴手,以及樂隊Nowhere Boys結他手Kenneth彈Banjo伴奏。Banjo結他配上鋼琴的聲音,安仔與填詞人Oscar李文曦一致認為有送別禮的感覺,於是決定將這個版本命名為「Catch You Later」,他亦解釋:「個名幾Chill,唔係好傷感。好似我喺送別禮上面,送呢首歌畀離開咗同埋掛住嘅人同事,最後講一句『Catch You Later,遲啲見』。」