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娛樂
2023-11-30 12:30:00

陳健安On仔踢足球前十字韌帶完全斷裂 疑仿真草場啜腳成重傷原因

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陳健安On仔踢足球前十字韌帶完全斷裂 疑仿真草場啜腳成重傷原因

陳健安On仔踢足球前十字韌帶完全斷裂 疑仿真草場啜腳成重傷原因

陳健安（On仔）繼早前遇交通意外傷右邊面，因為唔想化妝令傷口遲康復而直接貼膠布拍攝新歌《之後的一天》MV；日前又再於踢足球時膝頭嚴重受傷。初時On仔表示照了X-ray，待消腫後先可以照MRI檢查半月板及韌帶。昨日（29日），On仔於社交平台IG貼出數張踢波照及受傷過程的短片，MRI報告證實陳健安左腳前十字韌帶完全斷裂，其他組織無大傷：「唉，無諗過人生第一次傷膝條前十字咁就斷晒，係完全斷晒。」

陳健安On仔踢足球左膝嚴重受傷，前十字韌帶完全斷裂（陳健安IG） 陳健安On仔踢足球左膝嚴重受傷，前十字韌帶完全斷裂（陳健安IG） 陳健安On仔是巴塞隆拿球迷，不時為巴塞球迷足球隊上陣（陳健安IG） 陳健安On仔是巴塞隆拿球迷，不時為巴塞球迷足球隊上陣（陳健安IG） 陳健安On仔是巴塞隆拿球迷，不時為巴塞球迷足球隊上陣（陳健安IG）

陳健安仿真草上穿短膠粒釘boot受傷

On仔分享自己受傷及聽到MRI報告後嘅心情，曾經好唔開心及自責：「一聽到嗰刻好唔開心，想喊出嚟，心諗咁易咩？動作都好平常姐。」On仔又思考其受傷原因：「過程當中身邊都會有好多說話令到自己將責任放大同放晒喺自身上，好自責好唔開心，例如年紀大機器壞、訓練唔夠、熱身不足、去完非洲返嚟舟車勞頓唔夠休息等等。自問以上都做足，但當然唔可以排除上述嘅因素。」

直至與物理治療師討論後先覺得好過啲，認為其中一個無乜考慮嘅外在因素就係場地同波boot：「佢哋聽過唔少膝頭受傷嘅人係喺仿真草上整親，視乎係第幾代仿真草場，我都唔太識，但我係喺顯田仿真草足球場整親，第一次踢呢個場，著短膠粒釘boot，整親嗰刻覺得隻腳有啲啜住咗喺地，然後膝頭就擺一擺就傷咗。」On仔表示有啲無奈同疑問，更反問有冇邊個部門係負責收集球場受傷嘅數及研究改善，以減低再有人受傷嘅機會。

陳健安On仔曾是香港U14-U18成員，曾效力香港08足球隊（陳健安IG） 陳健安On仔曾是香港U14-U18成員，曾效力香港08足球隊（陳健安IG）

陳健安首張個人概念大碟12月11日面世

對於膝部受傷，On仔直言每次受傷或者病，都覺得係身體畀佢嘅一種啟示；「我都相信係身體叫我好好關心吓佢，將注意力放返喺自身，今年能量睇嚟都用得7788，叉叉。」On仔最後除咗感謝當日有嚟睇波支持佢嘅族人，更不忘搞笑地宣傳即將推出嘅大碟：「喺最壞嘅時候報個喜，沖一沖，我人生首張個人概念大碟會喺2023年12月11日出世。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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