陳健朗客串COLLAR《Speak Love》MV 新造型獲正面評價(內有MV)

女團COLLAR今日推出新單曲《Speak Love》，該曲一推出即引起網民粉絲熱烈討論。《Speak Love》是一首風格青春俏皮流行舞曲，利用熱鬧 rhythmic的銅管樂節奏，帶動整首歌曲的來回推進。各成員負責的部分，亦都展現出不俗唱功，特別是Marf饒富個人色彩的rap部分，生動程度備受讚賞，成為全曲一大亮點。Day和Ivy So負責的主唱段落亦都充滿活力、高亢纖細的唱腔，表現出她們近期的進步。 ▼《Speak Love》MV▼

新形象抹走《IDC》負評 相比之前《IDC》的形象，《Speak Love》MV的服裝和妝容設計，都以柔和自然為主，全隊回歸黑、啡、金髮色自然長髮，沒有跨張多餘的設計；妝容亦偏向淡雅；服裝亦以突顯隊員典雅清麗一面，難怪網民大讚，並留言：「全員短裙仔正！」、「癲咗咁型！」、「今次型象靚晒 」、「芯駖對黑絲簡直係犯晒規！」、「喜歡COLLAR不斷explore……但願發現COLLAR更多……」等。

專業水準的女團表現 值得一提是《Speak Love》MV找來陳健朗驚喜現身，來增加話題性。此外，多重鏡頭處理，打造的視覺衝激力，為COLLAR帶來更專業的水準。而成員們出色的歌舞表現也不負盼望，獲得廣大樂迷高度認可。這支新單曲及其MV，為樂迷帶來新驚喜，也為COLLAR的音樂注入活力。