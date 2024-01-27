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娛樂
2024-01-27 22:27:53

陳冠希復出後重踏香港舞台 率「三角度3CORNERZ」3月攻亞博開騷

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陳冠希成為爸爸後收心養性，化身「女兒奴」。

陳冠希成為爸爸後收心養性，化身「女兒奴」。

陳冠希（Edison）退出演藝圈長達15年之久，多年來專注時尚事業發展。成為爸爸的Edison更是收心養性，化身「女兒奴」，不時拍片、影相分享與女兒Alaia的生活點滴，早前更大方帶上女兒出席台灣個人潮牌店活動，絕對是女兒大過天。

妻女齊撐場

去年，Edison音樂癮起，復出開Show，出席四川成都的音樂節演出，當時其太太秦舒培、女兒Alaia均有在台下應援。而闊別香港舞台十多年的Edison，今次終於回到香港舞台，與MC仁、廚房仔組成的「三角度3CORNERZ」將於3月22日出席假亞洲國際博覽館由ComplexCon香港主辦的演唱會，再度面對香港觀眾。
 

陳冠希曾經是演而優則唱的當紅偶像。

陳冠希曾經是演而優則唱的當紅偶像。

去年出兩曲

ComplexCon獲香港特別行政區政府「文化藝術盛事基金」支持，同時更獲香港旅遊發展局作為香港ComplexCon的支持機構，一同推廣於亞洲首次舉行的ComplexCon。將於今年3月22至24日期間登陸亞洲國際博覽館，為全球知名的「香港藝術月」打響頭炮，而「三角度3CORNERZ」是22號晚的重磅嘉賓之一。

「三角度3CORNERZ」早在2012年已經推出同名Hip-Hop專輯《三角度》，在2015 年又帶來《三角度(二)》，並將 Hip-Hop 糅合不同類型音樂，如 Jazz、Funk等。在去年，「三角度3CORNERZ」發布新曲《GODzilla》和《浪》，為樂迷帶來驚喜！雖然Edison甚少在香港出現，但他的作品更是深入不少香港粉絲的心底。對於他今次再度返港登台演出，粉絲均大呼期待。

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Edison與MC仁、廚房仔組成的「三角度3CORNERZ」，將於3月22日出席假亞洲國際博覽館的演唱會。

Edison與MC仁、廚房仔組成的「三角度3CORNERZ」，將於3月22日出席假亞洲國際博覽館的演唱會。

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