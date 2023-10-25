陳冠希相隔8年後出新歌《GODZILLA》 歌詞自稱係神 網民：很久沒看到這一面的Edison

陳冠希相隔8年後再出新歌《GODZILLA》 歌詞自稱係神 網民：很久沒看到這一面的Edison

陳冠希（Edison）近年將歌手身份擱置，事業重心轉往打理潮牌生意及策劃NFT項目。不過，去年7月陳冠希突發於IG發布兩首音樂作品，一首係與音樂家RootHub合作改編重唱21年前首張個人國語專輯《Ed Is On》《故意》，另一首則係與MC仁、廚房仔共組嘅「三角度」單曲《浪》，當時已被指係試水溫。而早前，陳冠希受邀參加成都Ayo音樂節擔任壓軸表演嘉賓，並帶來金曲串燒，被指為復出鋪路；直至周日（22日），陳冠希釋出一段音樂影片預告，並稱即將推出新歌：「GODZILLA - 3 CORNERS / 哥斯拉 - 三角度!!!!!!」

今次是陳冠希繼2015年《天外有天》後，時隔8年再推出個人新歌單曲。短片所見，陳冠希重現Rapper身份，Rap出：「宇宙啲人嗌緊陳冠希，當我神覺得我好勁...我嘅男朋友覺得我好X型，結唔結婚我哋兩個未決定，你哋一直當我係冠軍，我個名入面有個神」，唱出Soul味。 ▼ 陳冠希帶6歲Alaia 現身迪士尼 ▼