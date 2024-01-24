陳冠希舊愛Cammi親解5個賺錢方法「真的好難哎」 自爆中環開養生館

陳冠希舊愛Cammi親解賺錢方法「真的好難哎」 自爆中環開養生館

陳冠希舊愛謝熙婷Cammi（前名謝芷蕙）真樣及及P圖技巧之外，上流奢華生活引發網民好奇心。Cammi淡出娛樂圈後生活過得愈來愈富裕，經常於社交平台分享出入高級餐廳及酒店、周遊列國及大曬名牌手袋嘅照片，富貴生活令人羡慕，亦令人好奇佢嘅收入來源。日前Cammi與網民玩「你問我答」時，自爆賺錢5大方法，證實了在中環開店及定居上海的消息。

公屋出身嘅Cammi曾於2013年與內地富二代Jayden熱戀，男方曾打本予Cammi做網上時裝生意；Cammi於2022年搬進月租4萬元尖沙咀豪宅，不過早前佢就自爆已搬到上海居住，又分享上海屋企嘅照片，包括放滿衣服及名牌手袋嘅衣櫃。早前，Cammi與網民大玩Q&A，有網民問到點解住上海，Cammi就回應指係因工作關係，節省香港上海來回機票錢：「為咗慳錢，這邊常有拍攝，每個月飛幾轉來回酒店機票，不如在這裹租個房子，性價比高，也不用跑來跑去」