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娛樂
2023-10-19 11:05:25

陳冠希舊愛Cammi謝熙婷雪地比堅尼打卡照惹P圖爭議 本尊還擊網民︰你付出了多少，身材知道(有圖)

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陳冠希舊愛Cammi謝熙婷雪地比堅尼打卡照惹P圖爭議 本尊還擊網民︰ 你付出了多少 身材知道

陳冠希舊愛Cammi謝熙婷雪地比堅尼打卡照惹P圖爭議 本尊還擊網民︰ 你付出了多少 身材知道

陳冠希舊愛謝熙婷Cammi（前名謝芷蕙）過往多次被指外貌變化驚人，又指佢P圖P得太過火，今年初Cammi就曾表示自己睇返以前啲相都覺得成隻鬼咁，唔知自己當時諗咩。

不過，Cammi近照又被網民批評五官再進化，甚似變咗個AI假人咁款。Cammi IG充斥大量比堅尼照及衣著性感嘅照片，令網民將焦點放於佢嘅豐滿上圍及21吋螞蟻腰身形之上。

陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相，雪地比堅尼相更是引起熱話（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相，雪地比堅尼相更是引起熱話（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相，雪地比堅尼相更是引起熱話（Cammi IG）

其中，討論度最高嘅大概係Cammi於雪地著住黑色比堅尼嘅打卡照，大曬「不科學身材」，有網民大讚Cammi身材好，但大部分網民都紛紛留言關心Cammi凍唔凍，又指佢P圖P出新境界：「流口水的身材」、「太冷了」、「老老實實真係唔凍咩」、「勇氣可嘉」、「右手P得太奇怪吧」、「有無留意p到自己2米高？」等等。對於網民指控，Cammi再PO出數張照片並寫道：「你付出了多少，身材知道，只不過是我們都費盡努力，讓自己變得漂亮，生活得好 ，我才不會他人一兩句說話令自己褪色～有人詆毁就優雅應對，堅持成為自己喜歡的樣子，在討厭的人面前也盡量保持風度，不管別人評論我的好壞，自己開心比別人開心更重要 ，停止內耗，努力生活，Btw運動和控制飲食真的很辛苦，繼續加油！」

陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享健身限時動態（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享健身限時動態（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG） 陳冠希舊愛Cammi謝熙婷前名謝芷蕙，不時在IG分享靚相（Cammi IG）

有網民就同意Cammi嘅講法，亦留言叫佢加油：「說得很好。付出多少。身材真的會知道。但一切都很值得呀。超性感的」、「自信滿滿的長腿美少女，繼續快樂做自己」、「這身材超完美，自己喜歡自己開心就好」、「完美身材，繼續保持加油」等等。同時為證明自己無P圖，Cammi又分享於雪地拍攝嘅影片；從影片看到，Cammi嘅身材依然前凸後翹有曲線。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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