陳冠希舊愛Cammi謝熙婷雪地比堅尼打卡照惹P圖爭議 本尊還擊網民︰你付出了多少，身材知道(有圖)

陳冠希舊愛Cammi謝熙婷雪地比堅尼打卡照惹P圖爭議 本尊還擊網民︰ 你付出了多少 身材知道

陳冠希舊愛謝熙婷Cammi（前名謝芷蕙）過往多次被指外貌變化驚人，又指佢P圖P得太過火，今年初Cammi就曾表示自己睇返以前啲相都覺得成隻鬼咁，唔知自己當時諗咩。

不過，Cammi近照又被網民批評五官再進化，甚似變咗個AI假人咁款。Cammi IG充斥大量比堅尼照及衣著性感嘅照片，令網民將焦點放於佢嘅豐滿上圍及21吋螞蟻腰身形之上。