陳冠希近照被小紅書瘋傳 44歲Edison被網民指「太瘦了吧」

近日有網民在小紅書出PO，表示自己在代官山休息時見到陳冠希及秦舒培在前面行過，該網民先同佢揮手，而陳冠希亦好有禮貌咁對住佢笑同點頭，之後該網民再鼓起勇氣邀請佢合照。

合照出街後，唔少網民都覺得陳冠希暴瘦及老咗好多，留言話「太瘦也是一部分原因吧。」、「現在瘦這麼多了」、「還是很瘦啊」、「天呐 這是個猴嗎？可以直接演悟空了」、「哇 他老了很多」、「天哪 顏值直線下降」、「天哪，一代帥哥，我曾經覺得他超級帥，現在怎麼看着跟我那60多歲的老爸一樣的年紀」、「也是個小老頭了」、「太嚇人了，他是80後？」、「花期太短」、「為啥40歲像70歲」及「歲月是把殺豬刀，曾經的男神也抵不過歲月呀」等等。