陳凱琳大談姐弟情 公開送機一家相擁片段

陳凱琳(Grace）的龍鳳胎弟弟Derek，因其混血外貌與父親的華人樣貌差距甚大，掀起網民熱論，其後Derek因事件而離開香港，與太太移民加拿大展開新生活，而向來與弟弟感情極好的家姐Grace在八號風球下亦有去送機。日前Grace 在小红書公開一家人去送機的溫馨片段，又大談與弟弟龍鳳胎的感情。

Grace 在弟弟Derek 出發前， 到了他的家幫忙打點，片中見她又燙衫又換床單，非常細心，她表示：「其實好多人都會問我做龍鳳胎會唔會感情特別好？我只可以話我同細佬嘅關係就好似你身邊最好嘅朋友一樣，由細到大我哋都會照顧大家，好鍾意分享開心同唔開心嘅事，就算一齊換下床單都覺得好開心。」

Grace 透露兩姊弟在加拿大時亦會互相照顧，更經常下廚給Derek，今次Derek 離開，她與媽媽再次親手下廚煮弟弟最喜歡的食物，Grace 表示：「我記得喺加拿大我哋都生活咗一段時間，因為媽咪Daddy返咗香港，我仲會經常煮飯俾佢添。所以今晚出發之前我就同媽咪一齊下廚，煮個家常便飯俾細佬再出發。」

在機場中，一家五口互相擁抱，場面溫馨，Grace 坦言非常不捨：「去到機場，我先覺得真係好唔捨得細佬，因為我哋實在有太多回憶，不過一諗到佢同太太將會喺加拿大開始一個新生活，我就戥佢哋又興奮又期待，最後一句說話唔敢喺機場同細佬講，Derek I started missing you, when we said goodbye.（當我們說再見的那刻，我已經開始想念你了。）」不過Grace 坦言明白離別是為了讓大家以更好的面貌再見，更表示她們一家人無論相隔多遠心永遠連接彼此。