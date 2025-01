行山睇香港另一面

Grace 寫道:「其實我記得上年一月嘅時候朋友第一次帶我去行山。當時好大風,而且行完之後我真係有啲抽筋,開車仲腳震震,估唔到話咁快已經過咗一年!我真係成年最大嘅願望就係可以達成呢個目標!AND I DID IT! 仲要十二月份行咗兩次,仲要帶埋最細個寶寶Carlos 第一次行山! What an amazing feeling! 」