陳凱琳扮靚唔准老公畀太多意見 爆可愛二仔出招阻媽咪開工

復活節舉家過大海

這次企劃以意大利造型師Lorenzo Posocco打造的「FOUND FAMILY」為主題，將90年代復古美學融入現代時裝，完美演繹「共享衣櫥」概念，與Grace多變的個人風格不謀而合。她分享說：「90年代最吸引人的是那份創作自由，無論是層次穿搭還是牛仔造型，都能展現獨特個性。」是次與閨蜜兼設計師Angela合作，讓Grace格外興奮：「我們不斷嘗試創新搭配，讓每套造型都充滿驚喜。」她特別喜歡店內紅色磚牆背景與戶外場景的強烈對比，為拍攝增添豐富層次。Grace形容自己的穿衣風格多變，會根據不同場合靈活轉換：「從接送孩子到出席活動，每種場合都有適合的穿搭，但絕不被單一風格限制。」身兼KOL與三子之母的Grace，亦分享時間管理心得：「學會放慢步調很重要，現在會提醒自己事情做不完也沒關係。」並笑稱二仔總在她試衫時撒嬌阻攔說No，原來是捨不得媽咪出門工作。而大兒子則是她的頭號粉絲，每當她打扮得像公主時會大讚：「媽咪今日好靚啊！」Grace又表示老公鄭嘉穎對她的打扮不可以太多建議，但也不可以太性感！此外，她亦特別重視節日穿搭，會趁新年、聖誕或小朋友生日時，為他們打扮成最愛的卡通人物。