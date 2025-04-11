陳凱琳扮靚唔准老公畀太多意見 爆可愛二仔出招阻媽咪開工

陳凱琳（Grace）由港姐冠軍轉型成KOL，最近她獲品牌MAX&Co.邀請合作，並與網紅兼設計師好友Angela拍攝2025春夏系列短片，並迎接品牌在海港城的概念店嶄新面貌。
陳凱琳今次演繹品牌融合復古與現代的設計理念，見她換上多個不同造型，在特別打造的紅色舞台背景下盡展風姿，又孖好友Angela大玩變裝，賦予拍攝新意，並大談家庭與工作的時尚哲學。Grace完美展示了多重角色的擔當，與品牌系列配合現代女性生活節奏與獨特個性的設計風格互相契合！
復活節舉家過大海
這次企劃以意大利造型師Lorenzo Posocco打造的「FOUND FAMILY」為主題，將90年代復古美學融入現代時裝，完美演繹「共享衣櫥」概念，與Grace多變的個人風格不謀而合。她分享說：「90年代最吸引人的是那份創作自由，無論是層次穿搭還是牛仔造型，都能展現獨特個性。」是次與閨蜜兼設計師Angela合作，讓Grace格外興奮：「我們不斷嘗試創新搭配，讓每套造型都充滿驚喜。」她特別喜歡店內紅色磚牆背景與戶外場景的強烈對比，為拍攝增添豐富層次。Grace形容自己的穿衣風格多變，會根據不同場合靈活轉換：「從接送孩子到出席活動，每種場合都有適合的穿搭，但絕不被單一風格限制。」身兼KOL與三子之母的Grace，亦分享時間管理心得：「學會放慢步調很重要，現在會提醒自己事情做不完也沒關係。」並笑稱二仔總在她試衫時撒嬌阻攔說No，原來是捨不得媽咪出門工作。而大兒子則是她的頭號粉絲，每當她打扮得像公主時會大讚：「媽咪今日好靚啊！」Grace又表示老公鄭嘉穎對她的打扮不可以太多建議，但也不可以太性感！此外，她亦特別重視節日穿搭，會趁新年、聖誕或小朋友生日時，為他們打扮成最愛的卡通人物。
Grace透露將趁復活節帶孩子到澳門短途旅行：「大仔最愛住酒店，說只要體驗離家幾天的感覺就足夠開心。」她與丈夫都很重視家庭時光，周末一定會全家出動，平日則主動分工接送孩子。此外，Grace正籌備一本結合生活哲學的親子書藉：「希望透過文字記錄與孩子相處的點滴，與更多媽媽分享經驗，也讓孩子長大後能感受這份母愛。」